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快來看! 小水雉在高雄洲仔濕地覓食

2019-07-29 07:31聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄洲仔濕地公園最近增加小水雉新成員，這是今年5月在洲仔濕地陸續觀察到水雉築巢、下蛋，經「水雉爸爸」照料、孵育幼雛，目前可看到5隻小水雉跟著3隻公水雉，舉著大腳ㄚ子到處走，學習生活技能，暑假期間不少親子都來觀察這季節限定的幸福時刻。

台灣濕地保護聯盟認養洲仔濕地公園，暑假期間辦理各項講座、生態體驗及解說導覽等環境教育活動，最近不少民眾就帶著孩子還看濕地、賞鳥，尤其看到小水雉跟著水雉爸爸在草叢間覓食，都說好可愛。

洲仔濕地在高雄市政府及台灣濕地保護聯盟合作下，營造適合水雉等眾多生物生長的棲地，濕地內長期都有水雉在這裡棲息及繁殖。

這裡最常見的是「長尾水雉」，在每年春夏之際（約每年4月到9月）換羽毛，披上黑白相間的羽毛、金黃色的後頸及長長的尾羽，在濕地交尾、築巢、孵蛋、育雛。

高雄市養工處說，水雉羽色鮮豔、體態輕盈，喜愛於菱角、印度莕菜等浮葉植物上活動、覓食，行走在水面上宛如跳舞的仙子，有「凌波仙子」、「菱角鳥」、「葉行者」等稱號。

為了繁衍後代，在繁殖期間可觀察到水雉互相追逐、爭奪地盤，準備交尾的行為，展現生物求偶的本能，最近又有小水雉也露臉了，讓濕地生態精彩有趣。洲仔濕地開放參觀時間是周二至周日的上午9到12點、下午2點到5點。

小水雉穿梭在洲仔濕地公園。圖／高雄市養工處提供
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許多民眾趁暑假期間帶孩子觀賞生態及水鳥。圖／高雄市養工處提供
許多民眾趁暑假期間帶孩子觀賞生態及水鳥。圖／高雄市養工處提供
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高雄洲仔濕地公園志工發現5隻亞成鳥的小水雉跟著3隻公水雉嬉戲。圖／高雄市養工處提...
高雄洲仔濕地公園志工發現5隻亞成鳥的小水雉跟著3隻公水雉嬉戲。圖／高雄市養工處提供
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水雉濕地公園高雄市

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