快來看! 小水雉在高雄洲仔濕地覓食

2019-07-29 07:31 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄洲仔濕地公園最近增加小水雉新成員，這是今年5月在洲仔濕地陸續觀察到水雉築巢、下蛋，經「水雉爸爸」照料、孵育幼雛，目前可看到5隻小水雉跟著3隻公水雉，舉著大腳ㄚ子到處走，學習生活技能，暑假期間不少親子都來觀察這季節限定的幸福時刻。

台灣濕地保護聯盟認養洲仔濕地公園，暑假期間辦理各項講座、生態體驗及解說導覽等環境教育活動，最近不少民眾就帶著孩子還看濕地、賞鳥，尤其看到小水雉跟著水雉爸爸在草叢間覓食，都說好可愛。

洲仔濕地在高雄市政府及台灣濕地保護聯盟合作下，營造適合水雉等眾多生物生長的棲地，濕地內長期都有水雉在這裡棲息及繁殖。

這裡最常見的是「長尾水雉」，在每年春夏之際（約每年4月到9月）換羽毛，披上黑白相間的羽毛、金黃色的後頸及長長的尾羽，在濕地交尾、築巢、孵蛋、育雛。

高雄市養工處說，水雉羽色鮮豔、體態輕盈，喜愛於菱角、印度莕菜等浮葉植物上活動、覓食，行走在水面上宛如跳舞的仙子，有「凌波仙子」、「菱角鳥」、「葉行者」等稱號。