親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

反送中／港警：上環示威者暴力升級 多處縱火

第10屆台灣小姐冠軍出爐 24歲鄭婷怡封后

2019-07-28 21:39聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

2019第十屆台灣小姐總決賽今在高雄蓮潭國際會館激烈展開，14名準台灣小姐為角逐冠軍使出渾身解數，最後由24歲的鄭婷怡勇奪后冠，贏得總價值30萬的獎金和獎品，將代表台灣參加日本「2020國際小姐」選美比賽。

今年24歲的第十屆新科台姐鄭婷怡，身高165公分、體重48公斤，擁有32C、23、33的好身材，畢業於台中教育大學語文教育學系，曾至美國休士頓夏普思堂國際學校華語文實習助教，目前在生技公司市場部任職。

談起參加台灣小姐的動機，鄭婷怡表示，因為年初她剛從美國唸書回來，覺得可以從選美比賽學習不同領域的事務，得到更多不一樣收穫；至於榮獲后冠的心得，她說：「未來會以台灣小姐的頭銜，去從事更多公益活動！」

台灣小姐亞軍為台南應用科技大學餐飲系畢業的23歲楊佳穎，也獲最上鏡頭獎；第三名是美國南加州大學建築系畢業的26歲王品勻；第四名是年僅18歲，目前就讀樹德家商表演藝術系三年級的謝易潔；第五名是身高170公分、21歲的美甲師林芃安。

台灣小姐選拔大會理事長潘逢卿表示，選出的冠軍將代表台灣到日本參加「2020國際小姐」、第二名代表參加「2022國際小姐」，希望藉由台灣小姐到國際參選，能夠做好國民外交，讓世界看見台灣的美。

除了台灣小姐外，下周六8月3日在高雄漢來巨蛋舉辦的是2019第14屆全球城市小姐（先生）及全球城市形象大使台灣賽區總決賽，理事長張如君今年選在高雄辦比賽，回響超出預期，參賽者踴躍、競爭激烈。。

8月10日2019亞洲小姐台灣區選拔賽第一次移師高雄林皇宮舉辦總決賽，有近百名佳麗報名參賽，有來自台灣學霸美女、北京、美裔華人等亞洲各地的佳麗。亞洲小姐7月在全台各地複賽，8月10日在高雄舉辦總決賽。

8月10日2019亞洲小姐台灣區選拔賽第一次移師高雄林皇宮舉辦總決賽，有近百名佳...
8月10日2019亞洲小姐台灣區選拔賽第一次移師高雄林皇宮舉辦總決賽，有近百名佳麗報名參賽。記者謝梅芬／攝影
分享
2019第十屆台灣小姐總決賽今在高雄蓮潭國際會館激烈展開，14名準台灣小姐為角逐...
2019第十屆台灣小姐總決賽今在高雄蓮潭國際會館激烈展開，14名準台灣小姐為角逐冠軍使出渾身解數，最後由24歲的鄭婷怡勇奪后冠。記者謝梅芬／攝影
分享

選美北京
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

老人小孩都能免費習琴 熱血師讓六龜琴音7年不中斷

2019-07-28 20:32

屏東復興圖書館蓋太美 家長讚：孩子真幸福

2019-07-28 20:07

「甄珍高雄影展」熱鬧落幕 她錄感謝詞感謝影迷支持

2019-07-28 21:24

8旬大姐大發放中低收入戶慰助金 行善30年不間斷

2019-07-28 20:43

客庄輕旅行慢遊美濃 田園音樂會圓滿落幕

2019-07-28 20:23

興達漁會設初級加工場有譜 漁業署允補助120萬設計費

2019-07-28 17:21

再傳捷報！台灣燈會這座燈 再獲國際設計大獎

2019-07-28 14:57

外送剝3成皮 小店「做白工」

2019-07-27 23:34

叫外送 先上網看風評

2019-07-27 23:32

未開水閘門釀災？ 綠議員告高市府

2019-07-27 23:28

崁頂焚化爐「大躍進」 評鑑獲獎

2019-07-27 23:25

留英碩士返鄉養鱉 「孵蛋盒」受歡迎

2019-07-27 23:12

貿戰波及…甲魚蛋跌到成本價 近半甲魚業者退場

2019-07-27 23:08

莫拉克風災10周年紀念會 回想當時慘況仍心有餘悸

2019-07-27 18:28

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

桃園北橫山壁坍方影象驚悚 土石吞蝕山路塵土蔽日

2019-07-28 11:45

縮時拍下板橋暴雨前的天空 網友驚呼：好精彩！

2019-07-28 10:30

捷運環狀線明起試車1個月 6點發車半夜12點末班車

2019-07-28 19:36

被爆尿公社評為北台灣最髒公廁 居民：超丟臉

2019-07-28 18:53

大選將至陸客來台觀光人數將減半 觀光業者無奈：不意外

2019-07-28 17:20

苗栗市地標新東大橋熄燈 璀璨炫麗夜景走入歷史

2019-07-28 18:28

黨部主委邱建富嫁女兒 蔡英文到彰化喝喜酒、參拜

2019-07-28 14:52

投入長照 她19歲月薪逾3萬2

2019-07-27 23:33

沒固定廟的六房媽祖好處多 可保政治人物王不見王

2019-07-28 13:22

被笑撐不了3月 基隆食物銀行靠王文洋第一桶金今有4家

2019-07-28 16:29

張顯耀戰蔡其昌有變數？ 國民黨：張是唯一人選

2019-07-28 15:06

吃小吃接地氣 蔡英文趕場仍不忘吃貓鼠麵

2019-07-28 13:42

影／幫廣原小熊找媽媽 保育人員野外擺蜂蜜誘母熊

2019-07-28 00:13

斜槓人生要精彩 3個大男生：興趣要能結合

2019-07-28 08:42

上百名教友顧健康瘋減肥 手拿血淋淋豬肉秀成果

2019-07-28 18:38

台61線觀音~新屋區間測速 9月開拍

2019-07-28 00:12

客輪天王星引擎老舊成烏賊船 台東環保局：依法開罰

2019-07-28 12:47

扳機指疼痛 新營醫院分享小針刀治療

2019-07-28 09:38

比基尼召集令 福隆海水浴場多重優惠

2019-07-27 23:37

外送剝3成皮 小店「做白工」

2019-07-27 23:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top