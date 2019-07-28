第10屆台灣小姐冠軍出爐 24歲鄭婷怡封后

2019-07-28 21:39 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



2019第十屆台灣小姐總決賽今在高雄蓮潭國際會館激烈展開，14名準台灣小姐為角逐冠軍使出渾身解數，最後由24歲的鄭婷怡勇奪后冠，贏得總價值30萬的獎金和獎品，將代表台灣參加日本「2020國際小姐」選美比賽。

今年24歲的第十屆新科台姐鄭婷怡，身高165公分、體重48公斤，擁有32C、23、33的好身材，畢業於台中教育大學語文教育學系，曾至美國休士頓夏普思堂國際學校華語文實習助教，目前在生技公司市場部任職。

談起參加台灣小姐的動機，鄭婷怡表示，因為年初她剛從美國唸書回來，覺得可以從選美比賽學習不同領域的事務，得到更多不一樣收穫；至於榮獲后冠的心得，她說：「未來會以台灣小姐的頭銜，去從事更多公益活動！」

台灣小姐亞軍為台南應用科技大學餐飲系畢業的23歲楊佳穎，也獲最上鏡頭獎；第三名是美國南加州大學建築系畢業的26歲王品勻；第四名是年僅18歲，目前就讀樹德家商表演藝術系三年級的謝易潔；第五名是身高170公分、21歲的美甲師林芃安。

台灣小姐選拔大會理事長潘逢卿表示，選出的冠軍將代表台灣到日本參加「2020國際小姐」、第二名代表參加「2022國際小姐」，希望藉由台灣小姐到國際參選，能夠做好國民外交，讓世界看見台灣的美。

除了台灣小姐外，下周六8月3日在高雄漢來巨蛋舉辦的是2019第14屆全球城市小姐（先生）及全球城市形象大使台灣賽區總決賽，理事長張如君今年選在高雄辦比賽，回響超出預期，參賽者踴躍、競爭激烈。。