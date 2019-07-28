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「甄珍高雄影展」熱鬧落幕 她錄感謝詞感謝影迷支持

2019-07-28 21:24聯合報 記者蔡容喬╱即時報導

「重溫風華年代，甄珍高雄影展」今天在《海鷗飛處》與《群星會》電影放映結束後，精彩落幕。原本甄珍計畫從香港回高雄參加《海鷗飛處》映後分享，但因身體微恙無法成行，特別錄製感謝辭，向全場爆滿觀眾致歉。不少熟女影迷表示，她們從小就看甄珍電影長大，也在現場寫下卡片，希望甄珍早日康復。

甄珍感謝17天來參與影展的影迷，讓她更堅持奉獻台灣電影的初心，未來會籌措更多資源投入台灣電影修復工作，未來在香港、新加坡、洛杉磯、上海等地，將持續舉辦台灣電影修復影展。

高雄電影館表示，該影展17天來共放映28場次，創下超過7成以上的上座率，開幕片《心有千千結》等影人出席場次，更是場場爆滿，期間有不少企業包場，響應甄珍號召投身高雄公益行動。開幕典禮更有超過50組台港中的巨星影人齊聚高雄，高雄市府大舉行銷高雄的影視潛力，連香港影視大亨向華強都允諾，未來一定要來高雄投資拍片。

「甄珍高雄影展」從前期的影片修復、版權談判到影展正式舉辦，歷經一年多時間，影展靈魂人物甄珍在影展舉辦前後，面臨極大身心壓力，2個月來連續生了3場病、住了2次醫院，終於影展順利落幕，甄珍表示「心中的大石頭終於放下了」，要好好休養身體，準備投入下一次的修復影展。影展落幕後，「甄珍經典展」將繼續展覽至8月11日，展現其從影55年來的精心收藏。

「甄珍從影55周年經典展」即日起至8/11期間，在駁二P3-1倉庫舉辦、免費入場。該展由方序中操刀策展，收錄甄珍幕前幕後的精彩影片、劇照、戲服等難得一見的電影文件，更有甄珍私人珍藏的稀有文物，展場走完一圈也就像看完一場永垂不朽、值得回味的愛情電影。

「重溫風華年代，甄珍高雄影展」今天熱鬧落幕。圖為甄珍先前出席映後座談。圖／高雄市...
「重溫風華年代，甄珍高雄影展」今天熱鬧落幕。圖為甄珍先前出席映後座談。圖／高雄市電影館提供
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「重溫風華年代，甄珍高雄影展」今天熱鬧落幕。圖為甄珍先前出席映後座談。圖／高雄市...
「重溫風華年代，甄珍高雄影展」今天熱鬧落幕。圖為甄珍先前出席映後座談。圖／高雄市電影館提供
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電影修復香港
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