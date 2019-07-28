8旬大姐大發放中低收入戶慰助金 行善30年不間斷

2019-07-28 20:43 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



曾獲選全國好人好事代表的善心人士「大姐大」劉美枝，今上午再施善行，發放慰助金1200元給苓雅、前金區5百多位中低收入戶，她邊發禮金，邊對著大家說「不好意思，一點小意思，勞動大家大家身體健康」，場面溫馨，這己是她連續30年行善，成為地方佳話。

年近80歲的劉美枝是苓雅區民主里里長陳文程的媽媽，她為人大方，長期濟弱扶貧，行事風格非常阿莎力，因此大家都叫她「大姐大」或「劉大姐」。她身體略顯不適，但仍一大早就在家門口，等候前來領取慰問金的中低收入戶，逐一問候。有位中低收入戶長期接受其善行，還帶了食物要「回報劉大姐」。

劉美枝原本從事豬肉肉品加工業，1989年間事業有成後，就開始樂善好施，包括發放紅包、白米物資及清寒獎學金等，行善地區遍及高屏、澎湖等地，曾獲選為全國好人好事代表。

劉美枝從小生長在湖內區劉家村，小時候曾為了偷撿1顆鵝蛋，屁股被打得皮開肉綻，她嚥不下這口氣，17歲就離家，「只要有錢賺，什麼工作都作，就是為了爭一口氣，不能再讓別人瞧不起」。她說，出社會立志打拼事業，發願只要賺到錢，「一定要分一半給更需要的人」。