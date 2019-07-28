老人小孩都能免費習琴 熱血師讓六龜琴音7年不中斷

2019-07-28 20:32 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄六龜孩子期待已久的暑期鋼琴課又來了，今年有26位海內外志工老師輪流進駐山城2個月，免費教導社區長輩與小孩彈奏鋼琴，課程新增個人指導課，課程結束前將舉辦檢定考試，驗收鋼琴班學習成果。

六龜衛生所主任林鴻在102年發起鋼琴班活動，替偏鄉小孩一圓鋼琴夢。近年退休音樂教師洪翠峯更接力成立「溪水藝術關懷發展協會」，專責招募志工老師與規劃課程，年年利用暑假開辦鋼琴營，7年未中斷。

草創之初，音樂教室只有 3架二手鋼琴，如今連同電子鋼琴近20架，支援老師也從個位數成長至20幾人，教師群中，沈杏姿帶著兩名女兒一起來授課，另有4人是留學歐美的年輕音樂家，專程從國外返台參加營隊。

今年鋼琴課有7周時間，共招收41位學員，有長輩也有學生，年齡層從小一到73歲。活動負責人洪翠峯說，課程包含樂理課、團體課與個別指導課，教室內增設說故事空間，讓小朋友聽故事。

有些學生遠從桃源搭車下山上課，教室內，彈琴學生無不神情專注。學生說，一年只有暑假有機會上鋼琴課，老師們義務來上課，當然要認真學習。