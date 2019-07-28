屏東復興圖書館蓋太美 家長讚：孩子真幸福

2019-07-28 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



太美了！屏東市立復興圖書館整修，耗時一年半並斥資8千萬，將原有館舍仿古書院建築，並延伸新建成院落式圖書館，先前縣府釋出完工美照，就引起市民期待進館閱讀，今日正式啟用，不少家長趕緊帶著孩子前來，感受復興圖書館的全新風貌。另外，縣立總圖書館工程也預計將在今年年底完工。

先前因復興圖書館及縣立總圖書館同步施工，市區公共閱讀空間限縮，也令不少學生反腦該去何處備考。然而復興圖書館昨日啟用，不少家長給予正評，表示孩子暑假能有好的閱讀環境相當幸福。

而復興圖書館從原本的330坪，擴充為670坪，結合院子、綠意、閱讀三大元素，圖書館連結公園綠帶，儼然成為萬年溪畔的新地標。館內包含嬰幼兒閱讀室、親子閱讀區、期刊室、圖書室、自修區等，橫跨各族群需求，內部座位也從原本120個增加為250個，整體空間更明亮。

屏東縣長潘孟安表示，為提昇民眾的閱讀力，除盤點33鄉鎮現有圖書館進行空間整建，並開發借書APP，提高民眾借書頻率。而部分鄉鎮圖書館建物漂亮，但借書率卻是0相當可惜，未來圖書館軟體管理及使用率將列為考核項目。而原先預計7月完工的縣立總圖書館工程進度落後，潘說因建築老舊較費工，會力拼年底完工。

屏東縣議員陳揚認為，復興圖書館設計創新，讓人彷彿置身文青咖啡館，不過館藏書籍稍微老舊，將試著協助引進更多類型書籍，供民眾閱讀。