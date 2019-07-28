再傳捷報！台灣燈會這座燈 再獲國際設計大獎

2019-07-28 14:57 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



再傳捷報！2019台灣燈會藝術燈區作品「帆城」繼之前義大利Adesign設計大獎後，又得到德國紅點品牌及傳達設計大獎，讓屏東再次在國際發光。

「帆城」採用台灣原生木種，全座燈組採傳統木構造工法，並結合廟宇的建築語彙。設計概念是以實木構築張起風中錯落的船帆，詮釋船隻群聚在港的印象，建起一個海港城市繁榮的意象，也是眾人團結相聚與平安祝福的象徵。

縣府文化處長吳明榮表示，這次燈會藝術燈區的作品突破以往設計，強調在地性和故事性，帶來視覺驚喜與想像。「帆城」是由擅長應用傳統工藝的年輕藝術家范承宗創作，代表縣府參加義大利及德國設計大賽獲得國際評審青睞，接連獲獎，展現屏東的文化能量，再創台灣驕傲。

范承宗說，這次台灣燈會作品有別於以往七彩繽紛、動態感的設計，而是更具藝術內涵，他希望透過有趣的轉化與設計讓人重新認識傳統文化價值，感謝屏東縣政府讓「帆城」作品受到肯定，對許久未參加比賽的他而言，這次能夠在國際大賽中連續得獎感到驚喜，讓屏東的文化力與台灣的文化藝術在世界各地被看見。