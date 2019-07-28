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高雄岡山首辦重劃 先開放克難街通車

2019-07-28 09:51聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄岡山有30多年沒辦市地重劃，為帶動地方繁榮，高雄市在岡山區辦第87期市地重劃區原訂年底完工，但由於這一帶是岡山鬧區必經道路， 方便民眾，決定先開放克難街通行，提早讓民眾享受重劃工程對環境的改善。

高雄市地政局說，重劃區內的克難街，在過去是劉厝里民進出岡山鬧區的重要道路，通行頻繁，但原先只有7公尺寬，路幅狹小，且緊臨未加蓋的大排水溝，也沒有留設人行空間，易發生危險。

第87期重劃工程將克難街由原先7公尺寬新闢拓寬為15公尺寬，在道路兩側規畫人行步道，以維護附近居民及兆湘國小學童通行安全。

配合重劃工程施工安全管理，克難街在106年底封閉施工，地政局陸續辦理既有電桿遷移、軟弱地質改良、汙水管道、雨水箱涵、道路側溝、共同管溝、路面舖築及標線、號誌等工程。

最近，劉厝里民及地方民意代表反映，克難街為當地居民長期往返岡山鬧區必經道路，在施工期間必須繞遠路非常不便，地政局為方便地方民眾通行，雖重劃工程尚未全部完工，決定提前開放克難街通車。

「高雄市第87期市地重劃工程」是市縣合併後岡山區第一個公辦市地重劃區，有許多軍區土地加入重劃，附還有著名的空軍眷村醒村，電視劇「一把青」就在醒村拍攝。

重劃區總面積約28.88公頃，重劃後可提供約17.59公頃的住宅用地，重劃工程一次開闢1條25公尺寬的園林道，及6條12公尺或15公尺寬計畫道路，並將緊鄰重劃區介壽路往南拓寬為20公尺，完工後區域交通路網會更健全。

重劃區規畫施做共同管溝將地下管線收納集中，可減少路面重複開挖次數以及人手孔的數量，有助於路平計畫的推動。

地政局說，將督促廠商以今年底完工為目標積極施工。重劃後方整的街廓、健全的路網、綠意盎然的公園及毗鄰的醒村懷舊文化景觀建築群，將可型塑優質環境。

第87期重劃工程將克難街由原先7公尺寬新闢拓寬為15公尺寬，在道路兩側規畫人行步...
第87期重劃工程將克難街由原先7公尺寬新闢拓寬為15公尺寬，在道路兩側規畫人行步道，以維護附近居民及兆湘國小學童通行安全。圖／高雄市地政局提供
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高雄岡山克難街為當地居民長期往返岡山鬧區必經道路，在施工期間必須繞遠路非常不便，...
高雄岡山克難街為當地居民長期往返岡山鬧區必經道路，在施工期間必須繞遠路非常不便，地政局為方便地方民眾通行，決定提前開放克難街通車。圖／高雄市地政局提供
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高雄岡山克難街過去是劉厝里民進出岡山鬧區的重要道路，通行頻繁，但原先只有7公尺寬...
高雄岡山克難街過去是劉厝里民進出岡山鬧區的重要道路，通行頻繁，但原先只有7公尺寬，路幅狹小，且緊臨未加蓋的大排水溝，也沒有留設人行空間，易發生危險。圖／高雄市地政局提供
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