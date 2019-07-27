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港生募安全帽挺反送中 高雄民眾聲援KH撐HK

2019-07-27 22:49中央社 高雄27日電

香港反送中示威行動延燒，在台港生今天在高雄市新堀江商圈舉辦募集二手安全帽活動相挺。前高雄市文化局長尹立、民進黨籍市議員簡煥宗等聲援「KH（高雄）撐HK（香港）」。

關注香港「反送中」運動的臉書專頁「香港邊城青年」，發起的這項二手安全帽捐助港民活動下午5時至晚上7時30分在高雄捷運中央公園站2號出口處舉行。

由於適逢週末又鄰近新堀江商圈，標語上寫著「保護香港人請捐安全帽」、「沒有暴民、祉有暴政」引起不少人注意。不少機車騎士路過還特別下車關心，詢問捐贈辦法，當場捐出車上的備用安全帽；更有逛街民眾騎車趕回家中把舊的安全帽拿來捐贈。

「Wecare高雄」的發起人尹立到場聲援並捐助二手安全帽。他說，香港「反送中」行動陸續發生多起遊行、示威，尤其爆發元朗打人事件，讓大家覺得怵目驚心，也曝露港人在安全防護及設備上的不足。現在在香港想買安全帽或工程帽很不容易，呼籲台灣人民除了捐二手安全帽，以行動香港民眾加油。

簡煥宗也呼籲大家多多把家裡不用的安全帽拿來送交這群熱血、愛國的在台港生。簡煥宗也在自己臉書貼出「KH（高雄）撐HK（香港）」力挺香港反送中行動。這項聲援「反送中」活動預計募集500頂安全帽，昨晚在台北市西門町旁的中山堂前舉行第一場，募集有188頂安全帽。至於今天募集數量仍待整理。

香港反送中高雄市
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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