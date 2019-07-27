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首屆高雄海味料理PK賽 翰品酒店搶第一

2019-07-27 20:00聯合報 記者王昭月╱即時報導

2019高雄海味料理主廚PK賽今午登場，漢來等9家飯店主廚以鮪魚、魷魚、秋刀魚、石斑魚及虱目魚等高雄五寶入菜，競比廚藝，今午一番龍爭虎鬥，結果翰品酒店技勝一籌，以主打庶民小吃的意象抱走冠軍，亞軍、季軍分別是高雄漢來飯店及高雄圓山飯店。

高雄海洋局今年首辦高雄海味料理大賽，邀請在地9家4星級以上的飯店同台競技，唯一規定要以「高雄五寶」作為食材，看哪家飯店能將創意發揮到極致，奪下象徵漁獲豐收的「大漁旗」。前3名飯店並將成為「高雄海味」的特約飯店，成為行銷高雄的尖兵。

這次參賽飯店包括老字號的高雄圓山、國賓、福華、寒軒、漢來、華園、翰品、義大皇家酒店及H2O水京棧飯店等，各飯店派出當家主廚「亮招」，短短2小時內端出視覺及味覺兼具的精彩饗宴，不論是擺盤造型或是食物調理，都盡其所能展現，有飯店甚至大玩「食材變妝秀」，外型看似魷魚，吃起來卻是虱目魚，創意一絕。

包括高雄市副市長李四川、海洋局長趙紹廉及美食家徐天麟、台菜女王黃婉玲及台灣餐飲產業工會理事長林登春等評審都表示，這場競技，各有千秋，應該大家都是第一名。

奪冠的翰品酒店，推出的「海味五寶‧幸福高雄」，主打庶民小吃意象，把高雄五寶呈現幾被遺忘的古早美食風味，讓大家重拾懷舊風情 ，搶下了第一。

高雄市副市長李四川（左一）頒獎給 拿下冠軍的高雄翰品酒店。記者王昭月／攝影
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翰品酒店主打庶民小吃意象，奪下高雄海味料理賽冠軍。記者王昭月／攝影
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老字號的高雄圓山飯店在高雄海味料理賽中拿下第三。記者王昭月／攝影
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高雄漢來飯店在高雄海味料理PK賽搶到亞軍，由高雄海洋局長趙紹廉（左一）頒獎。記者...
高雄漢來飯店在高雄海味料理PK賽搶到亞軍，由高雄海洋局長趙紹廉（左一）頒獎。記者王昭月／攝影
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