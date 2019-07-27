莫拉克風災10周年紀念會 回想當時慘況仍心有餘悸

2019-07-27 18:28 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



2009年莫拉克颱風為屏東縣帶來空前災害，迄今仍讓人心有餘悸，8月8日將屆滿10周年，縣府今天由在瑪家鄉永久屋基地禮納里部落舉辦的「莫拉克風災10周年紀念會」和巡禮部落，為系列紀念活動揭開序幕；縣長潘孟安與時任縣長的曹啟鴻，向當時辛苦付出的救災人員及志工表達最大敬意，期許記取受災教訓和重建的寶貴經驗，將經驗化成養份，讓屏東更茁壯。

根據縣府統計，2009年的莫拉克風災在屏東縣造成空前的災情，包括70人傷亡、394處房屋毀損、5000人次撤離，農林漁牧損失高達36億元，為協助災區重建，當年動用的志工人數更高達2萬多人次；縣府今起推出系列紀念活動，包括禮納里部落巡禮、重建特展、重生部落小旅行、音樂會等，同時發出尋人任務，尋找當年曾協助的志工重回災區，看見新生力量。

縣長潘孟安說，10年前莫拉克肆虐南台灣，造成屏東多處鄉鎮災情慘重，當時山區的雨量更相當於整年份的雨量，常感謝當時來自世界各地的民眾、志工及國軍弟兄，前往災區協助清淤、重建家園，給予屏東最即時的溫暖，也讓民眾在災後能夠重新站起，勇於面對未來的挑戰；造成的災情更讓縣府深刻的檢討省思，積極改善防災應變等相關計畫，並透過結合智慧、科技、資訊化方式讓安置措施更加升級。

莫拉克風災發生當下，當時擔任縣長的曹啟鴻不忍災區慘況多次紅了眼眶，在災後力推養水種電，為林邊、佳冬災區的淹水爛田找到重生的新契機，回想當時仍心有餘悸；他表示，當時的災害雖然造成屏東重大損失，但也從災害中看見了人情溫暖，各基金會積極協助學校重建、物資供給等等，讓人在無情的災害裡感受到最真實的感動。