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全國高中職太陽能模型車賽 蛋與網球代表駕駛和空間

2019-07-27 17:43聯合報 記者徐如宜╱即時報導

教育部南部太陽能學校、高雄市教育局與高雄科技大學，今天在高科大舉辦「第14屆全國高中職學生太陽能模型車競賽」中南區初賽。學生須將一顆生雞蛋與一顆網球放置太陽能模型車內，生雞蛋代表駕駛，網球則代表車內的置物空間。賽後檢查雞蛋的完整性，挑戰學生製車的細節與驅動原理，並完成參照澳洲的競賽規則。

大會主席暨聖約翰科技大學校長艾和昌表示，參賽學生都是「現代版農夫」，在烈日下用太陽能模型車一較高下。這項賽事至今已持續14年，感謝高中職學校專注於再生能源人才培育，以及台灣普利司通公司等企業贊助。競賽主要是爲學生提供一個平台，使高中職生有機會參與能源科技交流活動、開擴視野。

今年大會更新增競賽規則，學生須將一顆生雞蛋與一顆網球放置於太陽能模型車內，生雞蛋代表駕駛，網球則代表車內的置物空間。賽後檢查雞蛋的完整性，挑戰學生製車的細節與驅動原理。參與競賽的高中職學生團隊僅能用大會規定的太陽電池模組與馬達驅動車子，且參照2018澳洲雪梨太陽能模型車賽事。

2018年二信高中勇奪高中職太陽能模型車競賽活動冠軍及季軍，並代表台灣赴澳洲參加世界大賽，抱回第二名及第三名。二信高中帶隊老師賴宏彰鼓勵學生學以致用，太陽能模型車以光電系統、機械製造為主，學生千萬不要單打獨鬥，應團隊合作。

經過激烈的競爭，今天在中南區初賽脫穎而出的12支隊伍，分別是：高雄高工雄工發大財、高雄高工雄工CNK、高雄高工聖劍-艾斯卡諾、中山工商跟著太陽走、中山工商Surface jet、鳳山商工太陽噗噗、岡山農工Monte-Cristo、岡山農工岡山小泰陽、高英工商暗夜、高英工商GTC-F40、高英工商目標澳洲-黑手仁NO.126、高英工商kyicvs-U show。

8月2日北區初賽預計將選出10支隊伍進入全國總決賽，8月3日在國父紀念館前，由各區晉級隊伍參加，前3名隊伍更可直接進入今年底澳洲塔斯馬尼亞世界太陽能模型車挑戰賽。詳情可上活動網站https://sites.google.com/view/2019solarmodlecar/查詢。

學生的設計須將一顆生雞蛋與一顆網球放置太陽能模型車內，生雞蛋代表駕駛，網球則代表...
學生的設計須將一顆生雞蛋與一顆網球放置太陽能模型車內，生雞蛋代表駕駛，網球則代表車內的置物空間。記者徐如宜／攝影
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大會主席暨聖約翰科技大學校長艾和昌表示，競賽團隊僅能用大會規定的太陽電池模組與馬...
大會主席暨聖約翰科技大學校長艾和昌表示，競賽團隊僅能用大會規定的太陽電池模組與馬達驅動車子。記者徐如宜／攝影
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「第14屆全國高中職學生太陽能模型車競賽」中南區初賽，在高科大建工校區舉行。記者...
「第14屆全國高中職學生太陽能模型車競賽」中南區初賽，在高科大建工校區舉行。記者徐如宜／攝影
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學生的設計須將一顆生雞蛋與一顆網球放置太陽能模型車內，生雞蛋代表駕駛，網球則代表...
學生的設計須將一顆生雞蛋與一顆網球放置太陽能模型車內，生雞蛋代表駕駛，網球則代表車內的置物空間。記者徐如宜／攝影
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