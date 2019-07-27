高雄鳳山中心設置智慧型H2U健康ATM 供民眾免費使用

2019-07-27 17:08 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市教育局在鳳山行政中心前棟1樓設置智慧型「H2U健康ATM」，免費提供身體多項檢測功能，包括血壓、心跳、體溫、BMI及體脂等數據，並將數據上傳雲端，結合H2U LIFE APP使用，配合一系列的主題活動，讓民眾掌握自身狀況，達到健康自主管理。

高雄小港醫院與永齡健康基金會，今年4月辦理E化健康學園2.0活動，由高雄市教育局協調提供小港區學校智慧量測H2U健康ATM機器，設於小港區7-11（順苓門市），另一台現在進駐鳳山行政中心，提供市府同仁與洽公民眾使用。

這台H2U健康ATM，可測量血壓、心跳、體溫、BMI及體脂等數據，好奇的民眾來嘗試，短短幾分鐘可以知道身體目前的狀況，到市府洽公或經過時都可以來使用，可以看看身體有什麼變化，很方便。