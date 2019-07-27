高雄鳳山中心設置智慧型H2U健康ATM 供民眾免費使用
高雄市教育局在鳳山行政中心前棟1樓設置智慧型「H2U健康ATM」，免費提供身體多項檢測功能，包括血壓、心跳、體溫、BMI及體脂等數據，並將數據上傳雲端，結合H2U LIFE APP使用，配合一系列的主題活動，讓民眾掌握自身狀況，達到健康自主管理。
高雄小港醫院與永齡健康基金會，今年4月辦理E化健康學園2.0活動，由高雄市教育局協調提供小港區學校智慧量測H2U健康ATM機器，設於小港區7-11（順苓門市），另一台現在進駐鳳山行政中心，提供市府同仁與洽公民眾使用。
這台H2U健康ATM，可測量血壓、心跳、體溫、BMI及體脂等數據，好奇的民眾來嘗試，短短幾分鐘可以知道身體目前的狀況，到市府洽公或經過時都可以來使用，可以看看身體有什麼變化，很方便。
高雄市教育局表示，教育局與小港醫院成立小港健康學園以來，小港醫院與小港區學校持續有著密切的互動與合作，醫院提供專業醫護人員，於學校運動會時進行社區民眾健檢、諮詢與衛教宣導，同時因應社會現況，配合長照2.0政策，提供年長者、新住民婦女以及弱勢學生需要的諮詢與服務。希望大家可以多來使用這台「H2U健康ATM」，做好健康自主管理。
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