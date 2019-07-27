高雄綠委劉世芳 邀廣德家香蕉煎餅來左楠

2019-07-27 16:23 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



因在店內提供連署書要罷免高雄市長韓國瑜，卻飽受冥紙、恐嚇信、網路霸凌的煎餅攤販「廣德家」，今天下午到左營區，立委劉世芳邀廣德家到服務處當場做香蕉煎餅，免費提供100份香蕉煎餅給在場民眾，中午12點過後就有民眾來排隊，劉世芳說，這兩天在宣傳活動時，還有朋友贊助100份，將傳到下一站。

廣德家在今年7月6日推出罷韓香蕉煎餅，支持罷韓連署活動，發生女韓粉飆罵女學生事件，導致廣德家事後遭韓粉慣性滋擾與肉搜，連帶影響生意、被迫轉移他處，但卻因獲得更多的關注，高雄市民出借騎樓讓廣德家做生意，時代力量高市議員黃捷、民進黨高市議員黃文益、林智鴻和台灣基進黨高雄黨部相繼出借服務處，儼然形成罷韓煎餅接力活動。

7月20日廣德家香蕉煎餅轉移陣地至岡山市議員高閔琳服務處，進行快閃接力活動，除比照前幾場模式，現場免費發送100份香蕉煎餅，分享高閔琳粉專文章，還可獲得We care罷韓頭巾和貼紙。

劉世芳是第一位以立委身分邀廣德家到服務處免費做100份給在場民眾，中午1點多，就有不少民眾在排隊等候。