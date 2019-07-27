親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

老公AKIRA如何求婚？林志玲害羞這麼回

高雄綠委劉世芳 邀廣德家香蕉煎餅來左楠

2019-07-27 16:23聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

因在店內提供連署書要罷免高雄市長韓國瑜，卻飽受冥紙、恐嚇信、網路霸凌的煎餅攤販「廣德家」，今天下午到左營區，立委劉世芳邀廣德家到服務處當場做香蕉煎餅，免費提供100份香蕉煎餅給在場民眾，中午12點過後就有民眾來排隊，劉世芳說，這兩天在宣傳活動時，還有朋友贊助100份，將傳到下一站。

廣德家在今年7月6日推出罷韓香蕉煎餅，支持罷韓連署活動，發生女韓粉飆罵女學生事件，導致廣德家事後遭韓粉慣性滋擾與肉搜，連帶影響生意、被迫轉移他處，但卻因獲得更多的關注，高雄市民出借騎樓讓廣德家做生意，時代力量高市議員黃捷、民進黨高市議員黃文益、林智鴻和台灣基進黨高雄黨部相繼出借服務處，儼然形成罷韓煎餅接力活動。

7月20日廣德家香蕉煎餅轉移陣地至岡山市議員高閔琳服務處，進行快閃接力活動，除比照前幾場模式，現場免費發送100份香蕉煎餅，分享高閔琳粉專文章，還可獲得We care罷韓頭巾和貼紙。

劉世芳是第一位以立委身分邀廣德家到服務處免費做100份給在場民眾，中午1點多，就有不少民眾在排隊等候。

劉世芳強調，台灣是一個民主、開放、多元共存的國家，任何聲音廣納建言，但不要過度情緒；劉世芳說，免費送100份活動消息一出，服務處詢問電話不斷，更有遠從旗山的農民朋友要帶香蕉來現場與大家分享，另外，她的支持者也再贊助100份 提供下一站讓香蕉煎餅活動繼續延續。

不少人中午就到劉世芳服務處排隊，要和廣德家老闆、香蕉煎餅合影。記者謝梅芬／攝影
不少人中午就到劉世芳服務處排隊，要和廣德家老闆、香蕉煎餅合影。記者謝梅芬／攝影
分享
立委劉世芳邀廣德家到服務處當場做香蕉煎餅，免費提供100份香蕉煎餅給在場民眾，中...
立委劉世芳邀廣德家到服務處當場做香蕉煎餅，免費提供100份香蕉煎餅給在場民眾，中午12點過後就有民眾來排隊等候。記者謝梅芬／攝影
分享
立委劉世芳邀廣德家到服務處當場做香蕉煎餅，免費提供100份香蕉煎餅給在場民眾，中...
立委劉世芳邀廣德家到服務處當場做香蕉煎餅，免費提供100份香蕉煎餅給在場民眾，中午12點過後就有民眾來排隊，劉世芳說，這兩天在宣傳活動時，還有朋友贊助100份，將傳到下一站。記者謝梅芬／攝影
分享

香蕉劉世芳高雄市
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

登革熱旗津觀光市場休市 攤販：健康比賺錢更重要

2019-07-27 14:55

本來國中畢業就要賺錢養家 他藉助學自立方案擺脫貧困

2019-07-27 14:54

國民黨金門立委提名難產？ 林芳旋：全代會後開放登記

2019-07-27 14:01

高市議員批正興里淹水是人禍 水利局說原由

2019-07-27 11:54

高雄住宅補貼申請假日也受理 今天首站在市立空大

2019-07-27 10:45

崁頂焚化爐拒當放牛班學生 奪自主改善最佳進步獎

2019-07-27 10:21

當地人也禁？ 小琉球潮間帶管制卡關

2019-07-26 23:23

遊客爆量 小琉球多管齊下救生態

2019-07-26 23:21

廖育湘、歐邵祺 曾獲高青文學獎 再奪台積電獎

2019-07-26 23:12

灌溉水圳遭阻斷 美濃農民抗議

2019-07-26 23:09

「公車還有多久會到？」 金門智慧站牌 車況即時連線

2019-07-26 22:42

金門引進離島首座電子紙站牌 搭公車更有智慧

2019-07-26 16:24

竹田鄉長涉案遭收押 「百香果農」代理鄉長職

2019-07-26 15:54

砸3.5億建東港漁港深水碼頭 從蘇揆答應到動土僅5個月

2019-07-26 15:43

美濃水圳被封演變政治操作？水利會：前鎮長屍骨未寒

2019-07-26 15:15

高雄常見「灰衣綠褲男」讓她很好奇 網讚：在高雄走路有風

2019-07-26 14:56

東港深水碼頭動土 蘇貞昌再提多項補助

2019-07-26 14:40

澎湖「海島愛之旅」系列活動 煙火無人機將再現

2019-07-26 14:29

美濃農民赴水利會抗議無水可用 站長神隱不出面

2019-07-26 11:38

「有愛最美」 這家商旅周年慶邀育幼院童一起慶生

2019-07-26 11:37

高市跨越時空E指通 「土地使用分區」隨手可查

2019-07-26 11:25

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00
看更多

熱門文章

桃園人注意！北區8月12日停水 最久36小時

2019-07-27 09:20

基隆鎖管季登場！鎖管免費吃 200秒煙火點亮夜空

2019-07-27 07:45

影／「燈塔懸日」台灣最北奇景 絕美角度每年僅20天

2019-07-27 08:24

嘉義市深夜區域大停電 竟是大蛇爬電桿惹禍

2019-07-27 11:15

2025台南見！台南市取得15屆亞太國際蘭展主辦權

2019-07-26 17:01

影／太麻里曙光光雕音樂會 美得讓3.5萬遊客讚爆

2019-07-27 09:28

林智堅與侯友宜共乘淡海輕軌 取經推動大新竹輕軌計畫

2019-07-26 17:31

影／桃園大溪普濟堂關公生 老城街區宛如不夜城

2019-07-26 22:26

票選激烈的雲林旅遊大使出爐 俊男美女才華超乎想像

2019-07-26 18:06

家長注意！2至4歲幼兒育兒津貼 竹縣近2萬幼兒受惠

2019-07-27 12:22

影／「銀河光雕」繽紛浪漫 八卦山天空步道人氣回來了

2019-07-26 17:16

國民黨金門立委提名難產？ 林芳旋：全代會後開放登記

2019-07-27 14:01

台中捷運班表試車順利 朝2020年底通車邁進

2019-07-27 11:33

候車亭倒塌壓人 北市議員爆出還有37座不定時炸彈

2019-07-26 16:59

士林夜市現切水果 走平價路線不秤重販賣

2019-07-26 20:56

高市議員批正興里淹水是人禍 水利局說原由

2019-07-27 11:54

國民黨新北立委第4選區民調 市議員陳明義勝出

2019-07-27 10:53

影／苗栗召募「智慧大富翁」 數位闖關拚健康減重

2019-07-27 00:00

「來自台灣我驕傲」 大學生扛國旗走西班牙朝聖之路

2019-07-27 13:42

廖國棟參加部落豐年祭遇火警 立委變身打火兄弟

2019-07-27 12:00

違停、未打方向燈… 北市交通檢舉大增44%

2019-07-26 23:20

關子嶺火王爺祭拉山車 仲夏旅遊五部曲這樣玩

2019-07-27 07:47

崁頂焚化爐拒當放牛班學生 奪自主改善最佳進步獎

2019-07-27 10:21

淡海輕軌營運半年244萬人次 林智堅北上為新竹輕軌探路

2019-07-26 17:05

打通自行車道竹東到二重 新竹未來可望從海騎到山

2019-07-26 17:43

縣府輔導改造20家烈嶼商店 盼為地方產業注入活水

2019-07-26 17:11

開敞篷車進雪隧塞車中 網友:40度熱浪車主怎麼呼吸

2019-07-27 16:04

屏東電影節開鏡！《與惡》導演林君陽年底將拍…

2019-07-26 17:37

慶關聖帝君聖誕 金瓜石關公節 連擲6筊送金龜

2019-07-26 22:56

太熱啦！立委黃國書成立服務處 支持者熱中暑送醫

2019-07-27 12:47

桃園市政府最美辦公廳舍在這 大片植生牆注入綠意

2019-07-26 19:30

機械變山水 人文遠雄機械山水展另有風味

2019-07-27 11:57

環狀線列車檢測 爆手搥面板模擬線路跳脫

2019-07-26 23:39

成大前校長黃煌煇病逝 享壽72歲

2019-07-26 23:29

日月潭水訓中心簡陋 2監委現勘驚訝

2019-07-27 00:22

環狀線年底通車 卻爆搥機器模擬晃動檢驗

2019-07-26 19:19

新北市社會局推企業一日志工體驗 580弱勢家庭將受惠

2019-07-26 19:49

好美里彩繪村新版白雪公主亮相 遊客：像神力女超人

2019-07-27 09:23

影／提倡海洋原民文化 花蓮手作獨木舟美崙溪啟航

2019-07-26 20:38

中市查下水道 發現鋼筋外露、混凝土剝落等1500項缺失

2019-07-27 11:28
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top