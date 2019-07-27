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登革熱旗津觀光市場休市 攤販：健康比賺錢更重要

2019-07-27 14:55聯合報 記者徐如宜╱即時報導

高雄旗津出現一例本土登革熱確診病例，因個案在旗后觀光市場工作，衛生局要求觀光市場昨、今兩天休市，進行噴藥消毒。今天旗津的遊客還是很多，有些遠道來的觀光客到了才知道旗后觀光市場不營業，攤商無奈的說，暑假和周末當然是旗津最熱鬧的時候，「但比起賺錢，健康安全還是最重要的。」

去年九月旗津傳出登革熱群聚疫情，衛生局曾在中洲渡輪站設置發燒篩檢站，為避免旗津離島與高雄市區乒乓交叉感染，早上6時至8時從中洲開往前鎮航班次，都要檢測體溫。若發現發燒或自述疑似症狀，立即送旗津醫院篩檢、隔離，直到隔日檢驗結果證實是陰性才能出院。

今天是周末假日，又逢暑假，旗津的遊客還是很多。衛生局全日在旗后觀光市場與周邊，進行登革熱緊急防治作業。民眾打電話去旗后觀光市場詢問，市場表示，今天市場關閉噴藥消毒，至於明天會不會恢復營業？還要等衛生局的通知。

「蛤？旗津有登革熱喔？」看到觀光市場沒開門的遊客，一問之下才知旗津傳出本土登革熱病例，但既然來了，還是逛逛走走，就是小心一點，有帶防蚊液的噴一下，並套上長袖，有髒亂積水的地方就不要靠近。旗津海岸公園今天也實施噴藥作業。

高雄市衛生局疫管處代理處長潘炤穎表示，旗津目前是單一散發個案，正擴大社區疫調採血分析中，尚無進一步擴散跡象。去年是因為出現登革熱群聚疫情，才會在在渡輪站設置發燒篩檢站。希望這幾天的防疫作業，能有效控制住疫情。至於明天觀光市場是否恢復營業，要視今天的防治完成率才能決定。

衛生局人員今天在旗津海岸公園噴藥消毒，防治登革熱疫情擴大。圖／高雄市衛生局提供
衛生局人員今天在旗津海岸公園噴藥消毒，防治登革熱疫情擴大。圖／高雄市衛生局提供
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衛生局人員今天在旗津海岸公園噴藥消毒，防治登革熱疫情擴大。圖／高雄市衛生局提供
衛生局人員今天在旗津海岸公園噴藥消毒，防治登革熱疫情擴大。圖／高雄市衛生局提供
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登革熱
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