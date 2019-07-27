本來國中畢業就要賺錢養家 他藉助學自立方案擺脫貧困

2019-07-27 14:54 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



為幫助無法獲得低收入戶資格的學生安心就學，屏東縣政府與屏東縣慈善團體聯合協會合作推動「助學脫貧自立方案」，自民國100年開辦以來，已投入近4000萬元社會善款，協助超過500名經濟弱勢學子；縣府今天在潮州高中舉辦助學圓夢相見歡活動，透過大富翁趣味遊戲交流，獲協助的學子心懷感恩說：「沒有善心人士的幫助，就沒有今天」。

「再窮絕對不能窮教育！」屏東縣副縣長吳麗雪說，曾經看過許多年輕學子，因家庭是經濟弱勢，好不容易考上大學便要兼職工作，無法專注學業，致進入職場後更加弱勢；透過「助學脫貧自立方案」補助交通、租屋、學雜費用，讓他們不用再擔心沒錢讀書，甚至一路補助到研究所。

縣府社會處長劉美淑指出，受限於相關社福法令，部份實際有需求的弱勢學生，因無法獲得低收入戶資格，無法就學或要半工半讀，因而與屏慈合作辦理，提供經濟弱勢學子就學相關費用補助，讓學子減少求學過程的經濟負擔，透過教育累積未來脫貧的能量，社工員會到每個個案家中訪視，為每個人量身訂做扶助方案，並將社會參與及志願服務列為培力重點，拓展學子的人際關係，提升自信、自我能力和社區歸屬感。

台灣大學社工研究里畢業後考取公職的郭盛偉，來自單親家庭，家中希望他高中畢業後去就業，好幫助弟妹讀書，他認為憑高中文憑無法找到好工作因此堅持念大學，聯合助學脫貧自立方案提供七成學費補助，再加上平時打工，讓他可以完成大學和研究所學業並考取公職，現在學以致用幫助弱勢民眾，回報捐助人。

縣府表示，108學年第1學期的聯合助學方案，自7月起至9月15日受理申請，申請流程等相關問題，可上縣府社會處網站-社會救助-聯合助學，或可洽屏東縣政府社會處社救科林社工（08-7326250），或社團法人屏東縣慈善團體聯合協會李督導（08-7364699）。