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國民黨金門立委提名難產？ 林芳旋：全代會後開放登記

2019-07-27 14:01聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

國民黨金門縣立委的提名一直「懸而未決」，引發關注，近日有自稱「國民黨金門縣重量級人物」在媒體上放話「金門縣議會前議長洪麗萍比較合適」，一會又說「洪麗萍不選了」，不少人把苗頭指向是國民黨金門縣黨部主委林芳旋說的，對此，林芳旋澄清，自己從沒講過，如果有講，一定會承認；他說，將在明日黨內全代會後，公告立委人選的機制，開放登記。

「這位國民黨金門縣重量級人物或高層，到底是誰？」林芳旋說，就常理來說，他是金門縣黨部主委，跟縣長楊鎮浯兩人應該就是金門的高層，但他澄清自己沒講過，就他了解，楊縣長也不曾受訪講述此事，他很好奇，放話的人是誰？質疑是否要刻意帶風向，背後有何動機？

有關金門立委的提名人選，林芳旋說，將等明日國民黨全代會開完後，8月初就會公告立委人選的初選機制，開放黨內同志登記，他說，不一定要做民調，如果只有1人，根本不需要；倘若多人，則可廣徵初選者的意見，以民主多數的意見決定。

他也提及，去年會提名洪麗萍，有人質疑是他的意思，其實他沒介入，而是交由委員們一起討論，針對包括洪麗萍、楊應雄、陳玉珍與黃克標等每個人選的優缺點全盤來做考量，最後大家一致認為洪麗萍最適合，就提名洪麗萍。

林芳旋強調，他與楊縣長都不可能去講這些，他也很想問這位「所謂的重量級人物」為何不敢具名，這麼隱諱，他重申，自己行事很坦蕩，說話從來都不會扭扭捏捏，「是就是、不是就不是」。

據了解，目前藍營有意參選立委的人選眾多，包括前副議長謝東龍、議員李應文；而補選失利的洪麗萍，至今也沒鬆口要選與不選；加上積極加入立法院國民黨團運作的現任立委陳玉珍，抬面下的競逐可謂「暗潮洶湧」。

國民黨金門縣立委的提名一直「懸而未決」，引發關注，國民黨金門縣黨部主委林芳旋澄清...
國民黨金門縣立委的提名一直「懸而未決」，引發關注，國民黨金門縣黨部主委林芳旋澄清，將在明日的黨內全代會後，公告金門立委提名人選的機制。記者蔡家蓁／攝影
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