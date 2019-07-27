高市議員批正興里淹水是人禍 水利局說原由

2019-07-27 11:54 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



這個月19日高雄下午強降雨，三民區正興里部分街道道瞬間積水嚴重，高雄市議員康裕成、何權峰、鄭孟洳、陳慧文、簡煥宗、邱俊憲今天召開記者會表示，此與十全滯洪池工程不斷延宕，未在汛期前整備完成，以致於19日豪雨時無法及時起抽有關，是人禍。

高雄市水利局表示，十全滯洪池工程延誤，是為配合周邊其他單位工程，19日當天因十全滯洪池連接十全路地下段有感電設施，一時無法移除，為了當時施工人員安全，才無法打開連接寳珠溝的進水閘門，現在已經要求廠商因應大雨，盡快移除發電機等感電設施。