高雄住宅補貼申請假日也受理 今天首站在市立空大

2019-07-27 10:45 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高市都發局為提供市民安居樂業的居住環境，今年住宅補貼開辦2天以來，已有超過1000件以上申請戶，湧入都發局臨櫃申辦。今天是假日仍照常受理，首站移師到市立空大，方便高雄市前鎮、小港地區民眾送件申請。

高市都發局提醒申請人不用緊張，並表示住宅補貼的申請資格，是採「評點制」受理審定，並不是先搶先贏，民眾不僅可以臨櫃申辦，也可利用網路申辦、及「假日在地服務」等5種方式申請，8月30日截止受理。

高雄市都發局長林裕益說，「多元輔助住宅方案」今年預計提供超過1萬戶以上的弱勢家庭居住輔助，其中「房屋租金補貼」約有1萬戶每月3200元補貼、「自購住宅貸款利息補貼」532戶、「修繕住宅貸款利息補貼」381戶等多項輔助方案，民眾可自行選擇申請。

林裕益表示，為提供便民的服務，避免民眾上班請假的不便，推出「假日在地服務」。今天第一站在小港區高雄市立空中大學受理申請，8月3日（周六）在楠梓區公所、8月10日（周六）在五甲社區活動中心；上午9時30分至下午3時30分，都有專人受理申辦。

都發局住宅發展處長翁浩建指出，從7月22日開辦迄今，每天多達五、六百民眾臨櫃申請，都發局加派人力引導服務，多能快速完成申辦。

都發局說，申請住宅補貼所需物件，包括身分證、印章、戶口名簿或電子戶籍謄本、郵政儲金簿及弱勢證明文件等，民眾申辦前檢查備妥，避免補件往返不便。