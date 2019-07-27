崁頂焚化爐拒當放牛班學生 奪自主改善最佳進步獎

2019-07-27 10:21 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



屏東縣唯一有運作的崁頂鄉垃圾焚化廠，過去因常故障停爐衍生垃圾大戰，不僅評鑑常墊底，還被審計室點名要求改善，代操作廠商台糖公司前年斥資3億元改善設備，去年度垃圾處理量和發電量均大幅提升，今年在環保署107年度垃圾焚化廠查核評鑑中，因營運處理績效翻倍成長，獲自主改善最佳進步特別獎鼓勵。

崁頂焚化廠在民國90年斥資30億元興建，由台糖公司得標取得經營權，營運契約20年，但從102年起，營運績效在全台24座焚化廠中，環保署評鑑不是倒數第1就是第2，平均每年因維修停爐時間逾3000以上，審計室也提出糾正；台糖公司前年起斥資近3億元改善設備，去年僅2月有零星小故障和例行性歲修停爐外，維持兩爐正常運轉。

屏東縣環保局長顏幸苑說 崁頂焚化廠107年度的垃圾焚化量26萬4千餘噸，比較前年度增加約10萬6千餘噸，垃圾處理量提升67%；發電量也升74%、並已大幅減少停爐時數，運轉時數也提升40%以上，電費更大幅提升到140%，排放的汙染物包含戴奧辛檢測項目不僅能符合法規標準，且排放量大幅減少，遠低於排放標準值。

她說，在環保局強力督導控管廢棄物進場質量要求下及台糖公司以破斧沉舟的決心投入經費整備改善後，各項運轉處理效能已明顯提升，目前皆維持兩爐正常運轉，每日廢棄物處理量平均約850噸，幾乎已達到焚化廠設計處理量900噸的九成五以上，各項操作參數都優於過去同期數據，獲頒「自主改善最佳進步特別獎」，對縣府和營運團隊是一大鼓勵