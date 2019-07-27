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輔英科大文創工坊結合幼兒產業 大陸師生來取經

2019-07-27 10:21聯合報 記者徐如宜╱即時報導

台灣幼教產業發展成熟，山東女子學院及川北幼兒師範高等專科學校師生，近日來台與輔英科大學習交流，對學校結合幼兒產業的文創工坊，以及台灣夜市小吃、景點，留下深刻印象。

輔英科大校長顧志遠表示，台灣幼兒教育來備受重視，競爭優勢明顯，學校除有幼保系，同時附設幼兒園、非營利幼兒園、托嬰中心及育兒資源中心，理論、實務、實習兼備，成為大陸內地許多學校來台交流學習的指標。

輔英幼兒保育暨產業系主任李興寧指出，這次山東女子學院及川北幼兒師範高等專科學校，師生一行20人來輔英研習兩周，不僅見識到獨具特色的文創工坊，還與幼兒園小朋友互動交流。校方安排體驗台灣夜市小吃和美食，墾丁美景也令師生念念不忘，收穫滿行囊。

李興寧表示，輔英文創工坊設計基調為後現代工業風，內部空間整層無障礙，分為長廊展示區、STEAM 課程區、多媒材創作區，為多功能複合式的教室與展場。學校幼保課程設計不只有理論，更有實務教學與實作能力，文創工坊搭配系上課程，讓學生發揮創意巧思，設計繪本、讀本、劇本，教具、文具、玩具，除符合幼教課程設計，進而與兒童產業、文創產業、親子共學緊密結合。

川北幼兒師範高等專科學校老師楊潔表示，輔英課程豐富多樣，授課教師教學風采，團隊熱忱周到細緻，會將收穫和溫暖帶回分享。

川北學生劉芸孜說，很喜歡「自媒體時代-專業拍片體驗」課程，分組尋找主題拍攝，十分有趣；另外親子餐飲，如咖啡拉花、製作鳳梨酥也很多元化。山東學生孫樂琪表示，輔英課程實踐性很強，體驗懷抱真人大小的寶寶、美工塑石膏、電影課拍片體驗，將不同的音樂融入幼兒教育，都令人印象深刻。

山東女子學院及川北幼兒師範高等專科學校師生，到輔英科大學習交流。記者徐如宜／攝影
山東女子學院及川北幼兒師範高等專科學校師生，到輔英科大學習交流。記者徐如宜／攝影
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