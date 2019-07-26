展現高雄農業軟實力 吸引香港遊客體驗農村日常

2019-07-26 22:03 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄一日農夫憑藉高雄的優質農業及豐富的生態環境及人文，陸續吸引香港旅行社、學校及相關的企業團體前來體驗高雄的農業文化。

由於香港是高度城市化的地區，「高雄一日農夫」兼具自然生態與環境教育的農業體驗活動，對香港民眾，是非常具有吸引力。

高雄市農業局針對香港遊客的需求，「高雄一日農夫」也規畫不同主題的體驗行程，如「茶的原鄉之旅」、「農村樂活旅宿套裝」、「農村創意手作」，還有專為親子及家族旅遊所設計二日以上，結合各大休閒農業區的季節限定遊程，如那瑪夏原鄉的賞螢活動，內容除了結合當地特色景觀及人文外，高雄優質的花、果、茶等農產，也成為吸引港人走進高雄，體驗農村的一大主因。

在今年6月的香港旅展後，香港亞洲週刊記者Alexis為了更深入瞭解這個知名的農遊品牌，特地搭飛機到高雄，深入旗山農村，到果園採芭樂，摘紅龍果，品嘗香蕉，在香草園區體驗手磨香草海鹽及植物染布，享用當季正夯的鳳梨主題餐，體驗「高雄一日農夫」的魅力。

雖然只有一天的行程，Alexis已深刻感受高雄鄉下的美及純樸的農家熱情，並在離去時說，希望能帶更多朋友，再次造訪高雄農村。