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后湖海灘嗨翻天 金門夏日音樂季明年見

2019-07-26 19:45中央社 金門縣26日電

2019金門夏日音樂季今晚壓軸登場後，連續4晚的音樂饗宴畫下句點。4天來，20多組超強卡司跨海獻藝，與本土優質團隊輪番接力勁歌熱舞。歌迷意猶未盡，大家相約明年見。

去年由金寧鄉公所舉辦的Quemoy國際海島音樂季獲得熱烈迴響後，觀光處今年接續推出「金門夏日音樂季」，從23日起連續4天，每晚7時在后湖濱海公園推出不同主題演唱會

火紅的超強卡司陶晶瑩、范瑋琪、畢書盡、李千那、朱俐靜、卓文萱、李友廷等20多組藝人跨海站台，與旅行箱樂團、躁鬱青年、Candy金門小女孩等在地優質團隊接力開唱。

各路藝人獻唱耳熟能詳的歌曲，歌迷聽得如醉如癡，跟著唱和，如雷掌聲此起彼落，台上台下盡情享受音樂饗宴，后湖海灘嗨翻。

在金酒公司和昇恆昌贊助下，音樂季現場安排有有絢麗的煙火秀，尤其25日的一場無人機秀，黑漆漆夜空出現亮晶晶的「金門」和Kinmen等字樣時，觀眾直呼太驚豔了，嘆為觀止。可說是今年夏日音樂季的亮點。

今晚壓軸演出，主辦單位縣府觀光處更安排了兩階段摸彩活動，有電扇、空氣清淨機、吸塵器、43吋電視機等彩品，許多民眾傍晚不到就開始排隊領摸彩券。中獎的幸運兒簡直樂翻了。

音樂季落幕，歌迷相約明年再見。觀光處表示，雖然音樂季結束，可愛動物不倒翁區和多彩懶骨頭區等設施續開放到9月2日，想要回味或是錯過的民眾，可以再來這裡打卡。

金門彩券演唱會
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