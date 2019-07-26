親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

回不了家的恐懼：我搭上那晚的「元朗地鐵」

私菸風暴沒人敢開槍 他問藍軍：你是去分菸了嗎？

屏東電影節開鏡！《與惡》導演林君陽年底將拍…

2019-07-26 17:37聯合報 記者江國豪╱即時報導

開麥拉！屏東電影節邁入第4屆，今年從海內外97件劇本投稿作品中徵選出20組優秀團隊，即將進駐屏東拍攝，今日在屏東清創聚落，舉辦聯合開鏡儀式，並邀請台劇《我們與惡的距離》導演林君陽出席代言，為屏東電影節讚聲，林君陽不僅分享創作心得，也透露年底有新的拍攝計畫。

林君陽表示，收到縣府邀請當下雖然有點惶恐，但認為是一個鼓勵年輕創作者很好的機會，而夏天又是非常適合屏東拍攝的日子，相當期待各組完成作品。同時建議團隊創作時能回歸到自己的觀察，《我們與惡的距離》即是觀察社會議題後，再透過故事引起社會迴響，希望創作者也能有類似創作體驗，過程中要面對天氣、人、文化等現實面，在把自己看到的，透過創作說出來讓大家體驗，進而促進社會對話。

林君陽也透露，《與惡2》仍在醞釀，但年底會在拍另一部片，主要會以較輕鬆的模式呈現，會跟過去社會上的流行脈動會比較有關係。

屏東電影節今年以「屏東味」為主題徵選，特別擴大徵選駐地拍攝團隊，入選的20組團隊先提供2萬元獎金，最終獲得優選的前10組團隊再提供駐地拍攝製作經費12萬元，並角逐最高首獎獎金50萬元，期望透過這些拍攝補助，鼓勵優秀電影製作者及有意從事影視產業的學子發揮才華。

「好的影片，就是最佳的城市行銷」副縣長吳麗雪認為，影像傳達的魅力最能打動人心，從以往賣座影片吸引民眾追星朝聖就可見一斑。而屏東縣政府不僅提供專人服務影視協拍，也創辦屏東電影節，希望為台灣尋找下一位李安！

傳播暨國際事務處表示，開鏡儀式後20組團隊即進駐屏東準備拍攝作業，並在勝利星村、青年學院進行電影工作坊，縣府特別安排來自業界不同領域、具有實務經驗的講師與入選團隊交流，激發更多的創意靈感，讓這些有屏東味的故事可以更完整的呈現。

屏東電影節預計在8月底完成拍攝作品第二階段徵選，屆時將選出10組入圍名單，展開網路票選活動，並至東港、恆春、竹田等地巡迴免費放映，讓電影與在地連結，9月27日舉辦頒獎典禮，公佈最佳影片、最佳導演、網路人氣獎等獎項。

屏東電影節今日舉行開鏡儀式。記者江國豪／攝影
屏東電影節今日舉行開鏡儀式。記者江國豪／攝影
分享
《我們與惡的距離》導演林君陽為屏東電影節代言。記者江國豪／攝影
《我們與惡的距離》導演林君陽為屏東電影節代言。記者江國豪／攝影
分享
《我們與惡的距離》導演林君陽透露年底會拍攝較為輕鬆的題材。記者江國豪／攝影
《我們與惡的距離》導演林君陽透露年底會拍攝較為輕鬆的題材。記者江國豪／攝影
分享

電影屏東縣政府
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

美濃水圳被封演變政治操作？水利會：前鎮長屍骨未寒

2019-07-26 15:15

金門引進離島首座電子紙站牌 搭公車更有智慧

2019-07-26 16:24

竹田鄉長涉案遭收押 「百香果農」代理鄉長職

2019-07-26 15:54

砸3.5億建東港漁港深水碼頭 從蘇揆答應到動土僅5個月

2019-07-26 15:43

東港深水碼頭動土 蘇貞昌再提多項補助

2019-07-26 14:40

澎湖「海島愛之旅」系列活動 煙火無人機將再現

2019-07-26 14:29

美濃農民赴水利會抗議無水可用 站長神隱不出面

2019-07-26 11:38

「有愛最美」 這家商旅周年慶邀育幼院童一起慶生

2019-07-26 11:37

高市跨越時空E指通 「土地使用分區」隨手可查

2019-07-26 11:25

高市清潔隊「換血」？環保局：人力不足

2019-07-25 23:21

公家、國營招考 委外居多

2019-07-25 23:17

等了十幾年 金牌稻農淚眼領獎

2019-07-25 23:14

水下無人機直播 「海底就在你身邊」

2019-07-25 23:12

高市成立工策會拚招商 主動出擊拜訪企業

2019-07-25 22:29

千輛泡水汽機車慰助 高市府擬動支預備金

2019-07-25 21:15

拿蚊子當擋箭牌 割草論壇場地4度被拒

2019-07-25 20:48

韓國瑜召集工策會第一次委員會 爭取更多企業投資高雄

2019-07-25 20:07

影／分局前風獅爺變調像「鬼娃」 急找大師美容搶救

2019-07-25 19:39

高雄路面又傳塌陷 水管爆裂導致燕巢出現2公尺深坑洞

2019-07-25 18:39

10年來暑假從沒這麼缺！高雄血庫存量告急籲挽袖捐血

2019-07-25 16:51

愛河水漾嘉年華消暑新選擇 吃喝玩樂來高雄

2019-07-25 16:27

跟著史努比快閃 高雄新堀江交管14小時

2019-07-25 16:17

韓國瑜爬樹惹議 藍營：李孟諺也曾拿燈照樹洞

2019-07-25 16:16

租到了 割草論壇28日高市三民公園見

2019-07-25 12:51

查樹洞是否積水不爬樹 黃偉哲：選擇相信專業

2019-07-25 12:06

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

海生館帶民眾遨遊海底 藉水下無人機推網路直播

2019-07-25 18:37

美濃金清伯哭了！種稻半世紀首獲「冠軍米」肯定

2019-07-25 17:04
看更多

熱門文章

高雄路面又傳塌陷 水管爆裂導致燕巢出現2公尺深坑洞

2019-07-25 18:39

太立體！圍牆畫得像馬路 網友憂：晚上直行可能登天

2019-07-26 09:27

高雄常見「灰衣綠褲男」讓她很好奇 網讚：在高雄走路有風

2019-07-26 14:56

豐原3D牆太像道路駕駛恐撞牆 議員：設計師設計的

2019-07-26 10:40

神力女超人逆天長腿來了 許淑華貼圖陪你關心弱勢

2019-07-26 12:07

不用半小時看到360度美景 「5個基隆」盡收眼底

2019-07-26 08:08

國安局走私菸延燒 基隆立委藍綠參選人摃上

2019-07-25 20:42

花蓮玉里193縣道天堂路 陳昇28日水田中開唱

2019-07-26 11:22

土城交通黑暗期？萬大線施工 車湧進6米巷道

2019-07-25 21:19

家有小1生準備好了嗎？ 苗栗1219人尚未完打疫苗

2019-07-25 18:05

影／分局前風獅爺變調像「鬼娃」 急找大師美容搶救

2019-07-25 19:39

只能看不能住！福壽山露營蘋果屋暫停開放

2019-07-25 18:21

系統出包 桃園追討1500筆溢領育兒津貼

2019-07-25 23:23

混賣劣質品 玉井芒果攤遭封鎖

2019-07-25 23:49

「雲端肉粽」最暖胃 全台最高加油站暫停營業網友不捨

2019-07-26 07:41

麻豆大果文旦100萬斤今起收購 將做這些用途

2019-07-26 12:03

招潮蟹故鄉「白色小屋」可望年底營運！彰化山海美景盡收眼底

2019-07-25 15:33

美濃水圳被封演變政治操作？水利會：前鎮長屍骨未寒

2019-07-26 15:15

要避開才不會塞車！彰化台一線將連5天施工

2019-07-26 12:34

漁船基隆海拋廢油桶 竟是嫌占空間

2019-07-25 23:56

屏東3億台中1800萬 辦燈會台中夠委屈

2019-07-25 18:38

竹市減稅4大利多 取消新建電梯稅額

2019-07-26 12:54

影／高美濕地人潮多 計程車占公車停靠區攬客警要罰

2019-07-26 08:55

鄭文燦打造竹圍觀光漁港 天幕工程延宕5個月挨批

2019-07-25 18:26

朴子配天宮神樹化媽祖金身 紙藝師巧手糊九龍平天冠

2019-07-26 07:47

捷運萬大線施工塞車 土城爭取闢替代道路

2019-07-26 00:11

影／台積電熱血工程師深入偏鄉 為學童導讀7年不輟

2019-07-26 07:49

解套方案擱置 師大商圈就地合法告吹

2019-07-26 00:22

高市清潔隊「換血」？環保局：人力不足

2019-07-25 23:21

美濃農民赴水利會抗議無水可用 站長神隱不出面

2019-07-26 11:38

u故事／曾窮到剩下13元 蘇祈麟仍堅守操槍夢

2019-07-26 11:59

竹田鄉長涉案遭收押 「百香果農」代理鄉長職

2019-07-26 15:54

台灣第一座鐵路隧道劉銘傳隧道 近5千萬整修後爭取開放

2019-07-26 16:09

拿蚊子當擋箭牌 割草論壇場地4度被拒

2019-07-25 20:48

海生館帶民眾遨遊海底 藉水下無人機推網路直播

2019-07-25 18:37

路口多畫2條線 台中盲人斑馬線試辦上路

2019-07-26 12:34

關西、湖口塞車 竹縣長赴交部拚改善

2019-07-26 00:04

暢遊苗栗全攻略 體驗多元農遊特色

2019-07-25 18:27

千輛泡水汽機車慰助 高市府擬動支預備金

2019-07-25 21:15

宜蘭壯圍漫遊…來牽罟 看龜山朝日

2019-07-26 00:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top