屏東電影節開鏡！《與惡》導演林君陽年底將拍…

2019-07-26 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



開麥拉！屏東電影節邁入第4屆，今年從海內外97件劇本投稿作品中徵選出20組優秀團隊，即將進駐屏東拍攝，今日在屏東清創聚落，舉辦聯合開鏡儀式，並邀請台劇《我們與惡的距離》導演林君陽出席代言，為屏東電影節讚聲，林君陽不僅分享創作心得，也透露年底有新的拍攝計畫。

林君陽表示，收到縣府邀請當下雖然有點惶恐，但認為是一個鼓勵年輕創作者很好的機會，而夏天又是非常適合屏東拍攝的日子，相當期待各組完成作品。同時建議團隊創作時能回歸到自己的觀察，《我們與惡的距離》即是觀察社會議題後，再透過故事引起社會迴響，希望創作者也能有類似創作體驗，過程中要面對天氣、人、文化等現實面，在把自己看到的，透過創作說出來讓大家體驗，進而促進社會對話。

林君陽也透露，《與惡2》仍在醞釀，但年底會在拍另一部片，主要會以較輕鬆的模式呈現，會跟過去社會上的流行脈動會比較有關係。

屏東電影節今年以「屏東味」為主題徵選，特別擴大徵選駐地拍攝團隊，入選的20組團隊先提供2萬元獎金，最終獲得優選的前10組團隊再提供駐地拍攝製作經費12萬元，並角逐最高首獎獎金50萬元，期望透過這些拍攝補助，鼓勵優秀電影製作者及有意從事影視產業的學子發揮才華。

「好的影片，就是最佳的城市行銷」副縣長吳麗雪認為，影像傳達的魅力最能打動人心，從以往賣座影片吸引民眾追星朝聖就可見一斑。而屏東縣政府不僅提供專人服務影視協拍，也創辦屏東電影節，希望為台灣尋找下一位李安！

傳播暨國際事務處表示，開鏡儀式後20組團隊即進駐屏東準備拍攝作業，並在勝利星村、青年學院進行電影工作坊，縣府特別安排來自業界不同領域、具有實務經驗的講師與入選團隊交流，激發更多的創意靈感，讓這些有屏東味的故事可以更完整的呈現。