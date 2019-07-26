縣府輔導改造20家烈嶼商店 盼為地方產業注入活水

2019-07-26 17:11 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡家蓁 ╱即時報導



烈嶼有「離島中的離島」之稱，金門縣政府特別針對烈嶼鄉地方產業進行一系列的創新營運輔導，當中有不少知名老店，也有年輕人的文創商品，經過專業的團隊會診改造，都有很大的變化，縣府今天特別舉辦成果發表會，讓店家分享輔導後的轉變，盼能激發地方業者更多營運創意。

這項「金門縣烈嶼鄉地方產業推廣發展計畫成果發表會」今天在烈嶼鄉文化館舉行，現場邀請了烈嶼受輔導的青年業者在現場分享創業改造成果，並介紹青年業者開發的美食、美物。烈嶼青年創業嘉年華冰果室的陳家揚說，透過計畫工作團隊的輔導與長期的陪伴協助，就像扶植一位比賽選手一樣，給予他創業初期很大的幫助，也讓他的店更加上軌道。

知名的金瑞成貢糖老闆洪松柏則表示，經過工作團隊的輔導，幫他改造整體店面，以故事館呈現的方式並改善動線，對於賣場經營及客人接待上有顯著的效果提升，不少老客人回來，都覺得很不一樣。

縣府副縣長黃怡凱也到場給業者鼓勵，黃怡凱表示，2年後金門大橋即將通車，可能會為烈嶼帶來重大改變，他鼓勵更多的烈嶼業者能夠參與產業轉型，一齊帶動烈嶼的發展，期盼烈嶼除了要有東西、也要有人進來，東西賣得出去，烈嶼發大財。

烈嶼鄉長洪若珊則表示，這次看到鄰家廚房古早味的籃裝油飯產品令她很感動，因為這是傳統特色之一，她也期盼未來能有更多的青年回烈嶼傳承傳統，帶動烈嶼的轉型與發展。

今年共輔導了20家烈嶼地方業者，包含了金瑞成貢糖、紅高粱餅店、合成餅店、金讚麵線、妙香小吃、新大同餐飲、貓公石海景民宿、鶴山窯、三層樓芋頭餐館、嘉年華冰果室、北街古早味等，輔導重點在於空間場域改造與美化、伴手禮開發及包裝設計、營運體質診斷、社群網路及媒體整合行銷、電視影片整合行銷等。