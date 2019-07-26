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金門引進離島首座電子紙站牌 搭公車更有智慧

2019-07-26 16:24聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

公車還有多久會到啊？」現在等公車不用左顧右盼，只要看站牌就知道。為落實智慧城市離島，金門縣政府今天引進離島第一座電子紙站牌，初期先設置3座，這個電子紙顯示螢幕在陽光的直射下，畫面仍清晰可見，且具有無線連線功能的智慧站牌，讓乘客可以更便利地掌握即時交通及生活資訊，縣府表示，如果試辦良好，期盼能在金門遍地開花。

縣府今天在西南門里公所前公車站牌舉行「智慧站牌揭牌」典禮，由秘書長陳朝金、金城鎮長李誠智、縣府觀光處副處長李銘培等人共同主持。目前金門縣已安裝完成啟用3座試驗性質電子太陽能智慧公車站牌，裝設於西南門里公所站及水頭碼頭站，採用13.3吋省電黑白電子紙，搭配太陽能板及太陽能電池獨立運作。

觀光處表示，這個新站牌具有無線連線功能的智慧站牌可讓乘客很便利地掌握即時交通及生活資訊，包括提供公車即時到站時間、班次表、路線圖及即時天氣訊息等。金門的大眾運輸系統由車船處規劃公車路線及營運，亞旭電腦進行公車動態系統維護，漢晶公司負責智慧公車站牌維護，在秉持提供民眾最適切及貼心服務原則下，給候車民眾及旅客最即時正確候車訊息。

陳朝金表示，發展觀光是金門縣施政主軸，智慧城市低碳島、發展大眾運輸交通是金門很重要的施政項目；小小的一片牌子，代表智慧城市的推動，也意味金門整個公共運輸往前邁進一大步。金門縣引進電子太陽能智慧公車站牌，能為民眾帶來即時公車資訊與便利性，並且貫徹使用綠色能源的行動。

亞旭電腦資深處長陳奇巖表示，金門是台灣第4個建置太陽能電子紙站牌的縣市，另外3縣市是台北市、台南市和桃園市。 電子紙顯示螢幕在陽光的直射下，畫面仍清晰可見，已成為戶外智慧站牌的螢幕首選。電子紙顯示器的省電特性使得智慧公車站牌僅運用太陽能供電即足夠運作，即使在無日照情況下，太陽能電池也可支撐約2週的電力使用，免除公共建設須大幅施工挖路建置電線的工程，為環保帶來正面的效益。

縣府觀光處表示，引進電子站牌有利於建立友善的旅遊環境，除了服務在地民眾，更希望能服務兩岸小三通與尚義機場的旅客。讓旅客更清楚掌握公車動向，整合所有旅遊資訊，讓旅客深度金門遊，馬上就上手。

縣府今天舉行「智慧站牌揭牌」典禮，由秘書長陳朝金（右三）、金城鎮長李誠智（左二）...
縣府今天舉行「智慧站牌揭牌」典禮，由秘書長陳朝金（右三）、金城鎮長李誠智（左二）、縣府觀光處副處長李銘培（左三）等人共同主持揭牌。記者蔡家蓁／攝影
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電子紙顯示螢幕在陽光的直射下，畫面仍清晰可見，已成為戶外智慧站牌的螢幕首選。記者...
電子紙顯示螢幕在陽光的直射下，畫面仍清晰可見，已成為戶外智慧站牌的螢幕首選。記者蔡家蓁／攝影
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公車金門
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