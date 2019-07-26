颱風汛期 屏縣府投入1000萬元清淤備戰

2019-07-26 16:08 中央社 屏東縣26日電



屏東縣政府為因應今年汛期，除了6月中旬已完成15座抽水站及易淹水地區130部移動式抽水機部署，今年並投入新台幣1000多萬元針對雨水下水道箱涵、區域排水幹道等清淤備戰。

縣府水利處表示，目前全縣易淹水區域共建置15座抽水站，大多集中在沿海的佳冬鄉、林邊鄉、東港鎮等鄉鎮，抽水站包含47部移動式抽水機組及附屬109扇水門，都已完成檢測正常運作。

水利處表示，今年縣府另增購15部移動式抽水機，布設南州鄉萬華滯洪池、林邊鄉八甲頭排水、瑤仔口橋下游側等處，總計縣境已有130部移動式抽水機預布，以利快速機動緩解積淹水，並預備6600多個防汛塊及6000多只太空包應急。

此外，全縣12條縣管河川及92條區域排水、都市計畫下水道系統、山坡地野溪等水利設施，水利處從今年初開始就不定期進行巡檢，其中下水道清淤作業，今年5月前就由各鄉鎮市公所發包。

縣府水利處也針對5至11月易淹水地區東港鎮、枋寮、林邊等鄉及去年颱風發生淹水的內埔、新園等下水道開孔檢查，清除測溝連通管雜物及清疏雨水下水道箱涵，清出的雜物琳瑯滿目，甚至有廢棄的腳踏車、飼料袋等。

水利處強調，除了汛期前的整備工作，縣府近年來已導入網路科技防災，完成建置洪水、淹水預警系統及水情災情監測、監控設施，目前在全縣45處重要水域或路段設置雨量站、水位站及影像監視站，共有130支監視器隨時監控水情，可即時傳送各地資訊供災害應變中心掌握即時處置。