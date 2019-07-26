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竹田鄉長涉案遭收押 「百香果農」代理鄉長職

2019-07-26 15:54聯合報 記者江國豪╱即時報導

竹田鄉長傅民雄涉犯貪汙治罪條例，昨日凌晨遭檢方聲押獲准，為維持鄉公所業務運轉，屏東縣政府指派萬巒鄉前鄉長長林碧乾前往代理，今日上午於竹田鄉公所進行交接典禮。林碧乾說，卸任後投入種植百香果，昨日下午4點還在果園噴藥，臨時接到電話通知要來接任代理鄉長，問對方可不可以下周一再來，但遭拒絕，今早便匆匆前來赴任。

竹田鄉公所內，雖舉辦代理鄉長交接典禮，但與會來賓及行政人員，對傅民雄遭收押一事低調不予回應。而屏東地檢署調查佳冬、竹田鄉公所工程弊案，繼收押佳冬鄉長龔日光後，昨日凌晨聲押竹田鄉長傅民雄獲准，外界揣測工程弊案有向上升高的可能。

而屏東縣本屆鄉長上任半年多來，已有3名鄉長因涉貪遭到收押，崁頂鄉長林光華由屏縣府參議涂燕諒代理、佳冬鄉長龔日光由具多次代理鄉長經驗的前議員賴耀熙代理，這回竹田鄉長傅民雄遭到收押，屏縣府則指派有行政經驗，且熟悉客家文化的萬巒鄉前鄉長林碧乾代理。

「縣府說明天早上10點就要來」林碧乾表示昨日下午4點還在自家百果園噴藥，就接到縣府通知指派前來代理竹田鄉長職務。林碧乾說大家都希望傅鄉長能夠回來帶領，自己也會跟先前帶領萬巒鄉一樣，以和諧、用心的態度，來跟竹田鄉所有工作夥伴一起打拚。

時代力量立委黃國昌，昨日晚間也透過臉書，對竹田鄉長收押表示，「嗯，再收押一個，屏東三小傑終於在獄中相會。加油，應該可以開始往上抓大哥了吧！」而目前針對相關案情，屏東地檢署能以偵查不公開為由，拒絕對外說明，不過全案發展，與立委黃國昌揭弊是否有關，已引起政壇議論紛紛。

竹田鄉長傅民雄昨日凌晨遭收押，由萬巒鄉前鄉長林碧乾（右）代理。記者江國豪／攝影
竹田鄉長傅民雄昨日凌晨遭收押，由萬巒鄉前鄉長林碧乾（右）代理。記者江國豪／攝影
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竹田鄉長傅民雄昨日凌晨遭收押，由萬巒鄉前鄉長林碧乾代理。記者江國豪／攝影
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竹田鄉長傅民雄昨日凌晨遭收押，由萬巒鄉前鄉長林碧乾（右）代理。記者江國豪／攝影
竹田鄉長傅民雄昨日凌晨遭收押，由萬巒鄉前鄉長林碧乾（右）代理。記者江國豪／攝影
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