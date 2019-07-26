砸3.5億建東港漁港深水碼頭 從蘇揆答應到動土僅5個月

2019-07-26 15:43 聯合報 記者 聯合報 記者 潘欣中 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌今年2月27日南下屏東縣東港漁港視察時，漁民反映泊區深度僅4.5公尺，大型漁船只好到高雄卸貨，蘇當場允諾擴建深水碼頭，他今天出席動土儀式時，讚許農委會用5個月就完成設計規畫、發包和動土，展現效率；該項工程總經費3.5億元，分2階段施工，明年底完工，屆時可停靠1200噸漁船；有漁業界人士認為不意外，因為明年初要選舉了。

農委會漁業署說，東港漁港深水碼頭總長度為1092公尺，由4.5公尺擴建為6公尺的深水港，加油站旁泊區也一併加深，分2階段施工，今年底先完成300公尺，年底將分段啟用，目前最大可以停靠200噸的漁船，明年底全部完工後，1200噸的漁船也可進港停靠，東港、琉球漁民不需要到高雄卸魚貨，估計現有產值30億可翻倍成長。

東港區漁會說，東港目前以排水量100噸以下的漁船為主，200噸以上的漁船極少，就是因為泊區水深不足6公尺，條件無法滿足大型漁船進港卸貨需求，致漁民必須到高雄卸魚貨；這次除了深水碼頭動工，行政院補助6000萬元的櫻花蝦加工廠也已發包。