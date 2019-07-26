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美濃水圳被封演變政治操作？水利會：前鎮長屍骨未寒

2019-07-26 15:15聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

今天上午，高雄美濃一群農民前往高雄農田水利會中壇工作站，抗議水圳遭封導致下游農田缺水灌溉，水利會無人出面說明施工原因。今天下午，高雄農田水利會透過新聞稿表示，水圳工程是截彎取直，下游沒有缺水問題，前鎮長羅建德（曾任水利會秘書）屍骨未寒，此事令人聯想政治操弄，保留法律追訴權。

美濃原鄉緣民俗文化村後方水圳被農田水利會人員用混凝土施設矮牆堵住，灌溉用水無法通過，農民向市議員朱信強反映下游20幾公頃良田無水灌溉。今天上午，朱信強邀請水利會中壇工作站站長陳國卿到服務處與農民溝通解釋，但陳未現身，農民氣憤轉往中壇工作站要求說明。

高雄農田水利會透過新聞稿表示，原鄉緣文化村後方灌溉溝水路蜿蜒，長度約180公尺不易放水，基於專業考量截彎取直，從南側獅子頭圳二幹線新增設水門直接引水。並表示，朱信強議員服務處以不實之事誤導民眾視聽，又前鎮長羅建德於上月辭世屍骨未寒，讓人不禁聯想是否政治操弄，將保留法律追訴權。

市議員朱信強表示，農民無水可用是事實，何來政治操弄之說，水利會沒有針對問題回應，此外，此事與已故的前美濃鎮長、農田水利會前秘書羅建德有何關係，農民從頭至尾沒有破壞任何設施，不解水利會為何要保留法律追訴權。

高雄農田水利會強調沒有缺水，並透過新聞稿公布今天灌區水尾供水照片。圖／高雄農田水...
高雄農田水利會強調沒有缺水，並透過新聞稿公布今天灌區水尾供水照片。圖／高雄農田水利會提供
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高雄農田水利會新聞稿全文。記者徐白櫻／翻攝
高雄農田水利會新聞稿全文。記者徐白櫻／翻攝
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農民不滿高雄農田水利會管理的水圳無水可用，今天上午，引領記者前往水圳下游拍攝農地...
農民不滿高雄農田水利會管理的水圳無水可用，今天上午，引領記者前往水圳下游拍攝農地乾涸景觀。記者徐白櫻／攝影
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美濃農民不滿農田水利會在水圳上施作混凝土矮牆，此工程導致下游無水可用。記者徐白櫻...
美濃農民不滿農田水利會在水圳上施作混凝土矮牆，此工程導致下游無水可用。記者徐白櫻／攝影
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農民農田水利會
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