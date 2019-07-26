首座離島太陽能電子紙站牌 金門啟用

2019-07-26 13:49 中央社 金門縣26日電



金門縣政府引進的離島首座太陽能電子紙站牌，今天啟用。縣府表示，這代表智慧城市的推動，也意味金門公共運輸往前邁進一大步，如果試辦良好，期盼能在金門遍地開花。

觀光處表示，這套電子太陽能智慧公車站牌，採用13.3吋省電黑白電子紙，搭配太陽能板及太陽能電池獨立運作，具有無線連線功能，可讓乘客很便利地掌握即時交通及生活資訊，包括提供公車即時到站時間、班次表、路線圖和即時天氣訊息等。

啟用典禮在西南門里公所前公車站牌舉行，金門縣政府秘書長陳朝金表示，發展觀光是金門縣施政主軸，智慧城市低碳島、發展大眾運輸交通是金門很重要的施政項目；小小的一片牌子，代表智慧城市的推動，也意味金門整個公共運輸往前邁進一大步。

這套電子太陽能智慧公車站牌，初期只裝設在西南門里公所站及水頭碼頭站。陳朝金期盼試辦良好後能在金門遍地開花，而且除了在地民眾，更希望能服務兩岸小三通與尚義機場的旅客。

金門縣大眾運輸系統由車船處規劃公車路線及營運，亞旭電腦進行公車動態系統維護，漢晶公司負責智慧公車站牌維護。亞旭電腦資深處長陳奇巖表示，金門是台灣第4個建置太陽能電子紙站牌的縣市，另外3縣市是台北市、台南市和桃園市。

亞旭公司表示，由於電子紙技術的類紙質特性，電子紙顯示螢幕在陽光的直射下，畫面仍清晰可見；加上電子紙的雙穩態特性，讓電子紙顯示器僅在顯示畫面動態輪播或更新資訊時才使用電力，在無供電源供應的情況下，電子紙仍可持續顯示螢幕上的資訊。

此外，縣府表示，電子紙顯示器的省電特性使得智慧公車站牌只要運用太陽能供電就可足夠運作，即使在無日照情況下，太陽能電池也可支撐約兩週的電力使用，免除公共建設須大幅施工挖路建置電線的工程，為環保帶來正面的效益。