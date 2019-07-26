親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

吳宗憲面容憔悴雙手上銬走下車 到庭比對說詞

首座離島太陽能電子紙站牌 金門啟用

2019-07-26 13:49中央社 金門縣26日電

金門縣政府引進的離島首座太陽能電子紙站牌，今天啟用。縣府表示，這代表智慧城市的推動，也意味金門公共運輸往前邁進一大步，如果試辦良好，期盼能在金門遍地開花。

觀光處表示，這套電子太陽能智慧公車站牌，採用13.3吋省電黑白電子紙，搭配太陽能板及太陽能電池獨立運作，具有無線連線功能，可讓乘客很便利地掌握即時交通及生活資訊，包括提供公車即時到站時間、班次表、路線圖和即時天氣訊息等。

啟用典禮在西南門里公所前公車站牌舉行，金門縣政府秘書長陳朝金表示，發展觀光是金門縣施政主軸，智慧城市低碳島、發展大眾運輸交通是金門很重要的施政項目；小小的一片牌子，代表智慧城市的推動，也意味金門整個公共運輸往前邁進一大步。

這套電子太陽能智慧公車站牌，初期只裝設在西南門里公所站及水頭碼頭站。陳朝金期盼試辦良好後能在金門遍地開花，而且除了在地民眾，更希望能服務兩岸小三通與尚義機場的旅客。

金門縣大眾運輸系統由車船處規劃公車路線及營運，亞旭電腦進行公車動態系統維護，漢晶公司負責智慧公車站牌維護。亞旭電腦資深處長陳奇巖表示，金門是台灣第4個建置太陽能電子紙站牌的縣市，另外3縣市是台北市、台南市和桃園市。

亞旭公司表示，由於電子紙技術的類紙質特性，電子紙顯示螢幕在陽光的直射下，畫面仍清晰可見；加上電子紙的雙穩態特性，讓電子紙顯示器僅在顯示畫面動態輪播或更新資訊時才使用電力，在無供電源供應的情況下，電子紙仍可持續顯示螢幕上的資訊。

此外，縣府表示，電子紙顯示器的省電特性使得智慧公車站牌只要運用太陽能供電就可足夠運作，即使在無日照情況下，太陽能電池也可支撐約兩週的電力使用，免除公共建設須大幅施工挖路建置電線的工程，為環保帶來正面的效益。

金門公車公共運輸太陽能電子紙
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

澎湖「海島愛之旅」系列活動 煙火無人機將再現

2019-07-26 14:29

「有愛最美」 這家商旅周年慶邀育幼院童一起慶生

2019-07-26 11:37

高市跨越時空E指通 「土地使用分區」隨手可查

2019-07-26 11:25

高市清潔隊「換血」？環保局：人力不足

2019-07-25 23:21

公家、國營招考 委外居多

2019-07-25 23:17

等了十幾年 金牌稻農淚眼領獎

2019-07-25 23:14

水下無人機直播 「海底就在你身邊」

2019-07-25 23:12

高市成立工策會拚招商 主動出擊拜訪企業

2019-07-25 22:29

千輛泡水汽機車慰助 高市府擬動支預備金

2019-07-25 21:15

拿蚊子當擋箭牌 割草論壇場地4度被拒

2019-07-25 20:48

韓國瑜召集工策會第一次委員會 爭取更多企業投資高雄

2019-07-25 20:07

影／分局前風獅爺變調像「鬼娃」 急找大師美容搶救

2019-07-25 19:39

高雄路面又傳塌陷 水管爆裂導致燕巢出現2公尺深坑洞

2019-07-25 18:39

10年來暑假從沒這麼缺！高雄血庫存量告急籲挽袖捐血

2019-07-25 16:51

愛河水漾嘉年華消暑新選擇 吃喝玩樂來高雄

2019-07-25 16:27

跟著史努比快閃 高雄新堀江交管14小時

2019-07-25 16:17

韓國瑜爬樹惹議 藍營：李孟諺也曾拿燈照樹洞

2019-07-25 16:16

租到了 割草論壇28日高市三民公園見

2019-07-25 12:51

查樹洞是否積水不爬樹 黃偉哲：選擇相信專業

2019-07-25 12:06

東京世田谷&高市交青少團交流 共譜「千里音緣」音樂會

2019-07-25 11:04

社區大厦拒社福／鏈鎖大門、灌3秒膠...喜憨兒笑容化解

2019-07-25 10:38

韓國瑜夜宿茂林 晨起賞蝶有感：要拉出去市區宣傳

2019-07-25 10:17

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

海生館帶民眾遨遊海底 藉水下無人機推網路直播

2019-07-25 18:37

美濃金清伯哭了！種稻半世紀首獲「冠軍米」肯定

2019-07-25 17:04
看更多

熱門文章

高雄路面又傳塌陷 水管爆裂導致燕巢出現2公尺深坑洞

2019-07-25 18:39

太立體！圍牆畫得像馬路 網友憂：晚上直行可能登天

2019-07-26 09:27

嘉縣酪梨競賽 2個亞軍得獎人都只種1棵

2019-07-25 15:32

豐原3D牆太像道路駕駛恐撞牆 議員：設計師設計的

2019-07-26 10:40

招潮蟹故鄉「白色小屋」可望年底營運！彰化山海美景盡收眼底

2019-07-25 15:33

不用半小時看到360度美景 「5個基隆」盡收眼底

2019-07-26 08:08

國安局走私菸延燒 基隆立委藍綠參選人摃上

2019-07-25 20:42

神力女超人逆天長腿來了 許淑華貼圖陪你關心弱勢

2019-07-26 12:07

台東立委選情峰迴路轉 藍營改推薦張志明

2019-07-25 14:50

土城交通黑暗期？萬大線施工 車湧進6米巷道

2019-07-25 21:19

影／分局前風獅爺變調像「鬼娃」 急找大師美容搶救

2019-07-25 19:39

家有小1生準備好了嗎？ 苗栗1219人尚未完打疫苗

2019-07-25 18:05

韓國瑜爬樹惹議 藍營：李孟諺也曾拿燈照樹洞

2019-07-25 16:16

只能看不能住！福壽山露營蘋果屋暫停開放

2019-07-25 18:21

龍潭高中附設游泳池啟用 一圓地方泳池夢

2019-07-25 15:54

「雲端肉粽」最暖胃 全台最高加油站暫停營業網友不捨

2019-07-26 07:41

混賣劣質品 玉井芒果攤遭封鎖

2019-07-25 23:49

熱壞了！戶外炎熱高溫 桃園今夏已有23人中暑

2019-07-25 17:15

花蓮玉里193縣道天堂路 陳昇28日水田中開唱

2019-07-26 11:22

台中1男子東南亞返國拉肚子 檢體查出罹登革熱

2019-07-25 17:24

麻豆大果文旦100萬斤今起收購 將做這些用途

2019-07-26 12:03

中央只補助1800萬？藍議員促台中自辦燈會

2019-07-25 15:34

林口居民注意！警方整頓違停 小心荷包失血

2019-07-25 15:27

鄭文燦打造竹圍觀光漁港 天幕工程延宕5個月挨批

2019-07-25 18:26

屏東3億台中1800萬 辦燈會台中夠委屈

2019-07-25 18:38

宜蘭某便當店遭爆油沒換用自來水涼拌菜 衛生局查到了

2019-07-25 16:52

影／台積電熱血工程師深入偏鄉 為學童導讀7年不輟

2019-07-26 07:49

影／高美濕地人潮多 計程車占公車停靠區攬客警要罰

2019-07-26 08:55

漁船基隆海拋廢油桶 竟是嫌占空間

2019-07-25 23:56

解套方案擱置 師大商圈就地合法告吹

2019-07-26 00:22

捷運萬大線施工塞車 土城爭取闢替代道路

2019-07-26 00:11

影／國中生妙筆生「畫」 豐原警分局躍上牆面

2019-07-25 17:01

朴子配天宮神樹化媽祖金身 紙藝師巧手糊九龍平天冠

2019-07-26 07:47

系統出包 桃園追討1500筆溢領育兒津貼

2019-07-25 23:23

竹市減稅4大利多 取消新建電梯稅額

2019-07-26 12:54

高市清潔隊「換血」？環保局：人力不足

2019-07-25 23:21

拿蚊子當擋箭牌 割草論壇場地4度被拒

2019-07-25 20:48

要避開才不會塞車！彰化台一線將連5天施工

2019-07-26 12:34

海生館帶民眾遨遊海底 藉水下無人機推網路直播

2019-07-25 18:37

千輛泡水汽機車慰助 高市府擬動支預備金

2019-07-25 21:15
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top