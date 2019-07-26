高雄常見「灰衣綠褲男」讓她很好奇 網讚：在高雄走路有風

2019-07-26 14:56 聯合新聞網 綜合報導



高雄有一名女網友在臉書上貼出一張照片，表示每天上班途中都會看到有一群人穿著「灰色上衣、深綠色褲子」的制服，讓她好奇的詢問網友他們是哪一間公司的？許多網友看了照片後紛紛表示這是「中鋼」，還稱讚這間公司福利優渥，讓女網友看了也直呼好想進去工作。

原PO在臉書「爆廢公社」表示每天上班時間，往小港的方向都會看到許多穿著一身「灰衣綠褲」類似制服的人，「我看到很多人穿，比例真的很高」。她很好奇這些人到底是哪家公司的？於是趁著停等紅燈時拍下照片，並且上傳到臉書。

網友們看了照片紛紛留言表示，「中鋼集團工作服都這個顏色」、「高雄小港每次上下班一堆機車塞爆，就知道中鋼中船的人數有多誇張」、「只要是『中鋼集團』的都是，現在的孫公司沒中字了，還有淺藍跟卡其色褲，兩套可以挑，現場單位比較會選這套不容易髒」、「中鋼、中機、中鋁、中碳、中宇、中鴻、鋼堡科技、中龍鋼鐵、中鋼結構、興達海基都是這顏色，差在logo不同」。

還有不少人稱讚中鋼福利優渥，「南部鐵飯碗吧」、「我朋友中鋼，機車壞都不修，直接買新的」、「中鋼，建教合作朋友待在裡面福利好，現在買房子了」、「要嫁就要選這個制服的嫁喔」、「這套衣服在高雄是走路有風的」、「在高雄說做中鋼，老一輩都會稱讚」；不過也有網友提出不同看法，「我爸也是中鋼的啊，你們好像都覺得中鋼很好賺一樣，其實累得跟狗一樣」。

其實中鋼給予員工的福利和薪資絕不手軟，平均員工薪資169.5萬元，在鋼鐵業中居冠。中鋼今年（2019）3月宣布啟動徵才，招考510名新人，師級、員級職位每月基本薪資各為3.66萬元、2.71萬元。新進人員除基本薪資外，並有激勵獎金、產銷盈餘獎金及輪班津貼，估算剛進入公司的員級人員每月可領超過4萬元，師級人員甚至5萬元以上，加上福利佳、升遷管道順暢，每次招考均吸引萬人報名。