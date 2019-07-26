美濃農民赴水利會抗議無水可用 站長神隱不出面

2019-07-26 11:38 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



無水可用的美濃農民前往高雄農田水利會中壇工作站抗議。記者徐白櫻／攝影 分享 facebook 「抗議！高雄農田水利會讓我們無水可用！」數十名美濃農民發出怒吼，因為他們不滿灌溉水圳遭農田水利會人員施工堵住，此舉導致下游20幾公頃良田無水可用。今天上午，農民前往原鄉緣民俗文化村後方水圳張掛抗議布條，並轉往中壇工作站表達不滿，水利會辦公室僅一名員工留守，站長陳國卿未現身，拒絕說明施工用意。

分布綿密的灌溉水圳是農地重要命脈，高市議員朱信強指出，昨天接獲美濃農民陳情得知，近日祿興里多處田地無水灌溉，溯往水圳上游發現，原鄉緣後方水圳被農田水利會以水泥牆阻住水流，此舉導致下游20幾公頃無水可用。

今天上午，朱信強邀請高雄農田水利會中壇工作站人員到服務處說明施工原因，數十名農民得知消息，齊聚服務處等待聆聽，不過接近會勘時間，中壇工作站長陳國卿突以開會為由，致電朱表示不克出席，現場農民情緒激動，帶著早已備妥的抗議白布條前往水圳受阻處張掛，並轉往中壇工作站要求出面說明。

李姓蕉農原本帶著鐵槌要破壞水泥牆，但在眾人制止下放棄。他說，約7天前發現農地無水可引，最近這幾天都有下雨，缺水情況沒有太嚴重，不過香蕉不堪烈日曝曬，葉面有些乾枯跡象，用水問題非解決不可，農田水利會人員怎可神隱不說明，不把農民用水當一回事。