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高市跨越時空E指通 「土地使用分區」隨手可查

2019-07-26 11:25聯合報 記者謝梅芬╱即時報導

高雄市都發局便民措施再添一件，最近把日據時期古地圖、歷史都市計畫航測地形圖、近期航照圖各不同時期圖資，套疊整合於GIS系統，民眾可隨時隨地上網查閱，彈指之間，一覽高雄城市空間地貌的今昔演變。

目前不僅有高雄市Ｅ化服務網，可供自然人或工商憑證線上申辦，還有信用卡、金融卡及手機結合台灣Pay行動支付等多元付費服務，民眾線上申辦，15分鐘即可取件。開辦以來，今年上半年網路申請案件數，已有1831件，較去年同期成長近2倍之多。

高雄市都發局長林裕益表示，民眾財產權的保障，有賴都市計畫圖資的精準度，都發局結合地理資訊系統（GIS），建置完成都市計畫圖重製及數值化圖資，提供民眾上網，可查看自家土地及周邊公共設施狀況。

林裕益說，高雄建城以來，隨著時代空間測量技術的演進，繪製成不同精度的都市計畫圖資，可觀察到城市發展的歷史脈絡，都相當珍貴。最近運用GIS系統技術，將1946年以前的古地圖影像檔，予以座標定位，民眾上網彈指間，就能同步擇取不同年代的古地圖、都市計畫航測地形圖、航照圖，套疊在現行都市計畫圖，從圖面的比對，就能觀察高雄城市發展的軌跡。

都發局表示，將以網路資訊公開，提供民眾及學術研究單位查詢運用，讓各界從空間發展角度，認識高雄城市空間發展的過去與現在。

都發局都市開發處長郁道玲說，過去民眾想要購屋置產，常苦於不能快速便利查找標的鄰近地區有無學校、公園綠地等公共設施，或缺乏高雄都市通盤規劃資訊，且都市計畫圖屬紙圖形式保存，查詢申請相關資訊服務，都必須親赴市政府行政中心辦理。

郁道玲處長指出，高雄目前有31個都市計畫區，部分計畫區法定紙圖，老舊多有伸縮變形問題，早期1/3000繪製，精度較差，都發局透過重製、重測等技術，更新地形圖，將老舊紙圖置換為數值圖檔後，與都市計畫樁位、地籍與現況發展等資料加以整合，透過地理資訊系統精準定位，不僅可提供民眾優質化、更精確的圖資服務，也能使不同時期的寶貴圖資永久保存。

都發局表示，不動產買賣交易、申請建築許可、設立公司行號營業等，都須要申辦「土地使用分區證明」，為便利民眾快速申辦、即時取件，推出網路申辦、多元支付措施。

高雄市都發局結合地理資訊系統（GIS），建置完成都市計畫圖重製及數值化圖資，提供...
高雄市都發局結合地理資訊系統（GIS），建置完成都市計畫圖重製及數值化圖資，提供民眾上網，可查看自家土地及周邊公共設施狀況。圖／高雄市都發局提供
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高雄目前有31個都市計畫區，都發局透過重製、重測等技術，更新地形圖，將老舊紙圖置...
高雄目前有31個都市計畫區，都發局透過重製、重測等技術，更新地形圖，將老舊紙圖置換為數值圖檔後，與都市計畫樁位、地籍與現況發展等資料加以整合，透過地理資訊系統精準定位，提供更精確的圖資服務。圖／高雄市都發局提供
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都市計畫高雄市
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