拿蚊子當擋箭牌 割草論壇場地4度被拒

2019-07-25 20:48 中央社 高雄25日電



公民割草行動原定28日在高市勞工公園舉辦「公民假日草市」，有多個攤位和街頭藝人表演，申請場地卻二度遭市府駁回，發言人李先生質疑市府蓄意刁難。記者蔡容喬／攝影 分享 facebook

公民行動割草預告28日在三民公園老人活動中心舉辦假日草市論壇，消息被披露後，三民區公所以登革熱防疫為由拒絕出借。割草行動在臉書發文「4度受阻」並質疑高雄實施戒嚴了。

雖然租借場地一再被拒，但公民割草行動幹部李先生受訪仍宣示28日的割草論壇一定會如期舉辦，將另覓場地，也鼓勵民眾加速連署罷免市長韓國瑜的行動。

公民割草行動規畫舉辦假日草市割草論壇，場地租借一再受阻，原本今天早上才在臉書社群公布已借到三民公園的老人活動中心，將在28日下午2時到5時，舉辦論壇，歡迎公民交換除草心得，暢談觀察近半年來高雄的亂象，共同思考邁向下一步。

豈料才過數小時，割草行動就接獲三民區公所通知，里聯合中心因應疫情，場地於28日將做登革熱疫情防治宣導為由無法出借。

對此，公民割草行動表示，「對韓市府接二連三的小動作感到最深切的痛心與失望！韓國瑜不敢面對市民的聲音，一再阻撓公民團體的活動，漠視人民的集會與言論自由，不說現在是2019年，我們還以為回到了70年前的白色恐怖時代！公民割草行動也為辛苦的三民區市民感到憂心，登革熱疫情接連爆發的三民區，竟是因為韓市府為了阻撓公民論壇的舉辦才被重視，為此公民割草行動深表歉意。」

割草在臉書公告論壇4度受阻後，網友批評與聲援不斷，網友留言加快罷韓速度、白色恐怖再現高雄、拿蚊子當擋箭牌等。

公民割草原擬7月初在駁二特區辦論壇被認為具政治性遭拒，後來選定勞工公園被以將有土木改善工程被拒，社團改向民間租用場地也被業者以「怕被找麻煩」為由拒絕。