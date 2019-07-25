韓國瑜召集工策會第一次委員會 爭取更多企業投資高雄

2019-07-25 20:07 聯合報 記者 聯合報 記者 楊濡嘉 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜為高雄拚經濟、拚招商，今天成立「工商發展投資策進會（簡稱工策會）」，並召開第一次委員會議。他盼工策會與高市政府各局處緊密合作，主動出擊，幫助業者排除投資障礙，提高投資意願，未來中美貿易大戰之際，積極爭取更多 「鮭魚返鄉」及海內外的投資機會到高雄，加速提振高雄經濟及產業轉型腳步。

今天代表經濟部參加高雄工策會第一次委員會議的經濟部投資業務處長張銘斌說，今年1月1日以來，海外返台、僑外投資等共有93案，投資額達到4520億元，到高雄的有15案，投資金額1300多億元，占3成，可以創造9500個就業機會，像南六企業就在高雄有新的投資。

國內多數縣市有設工策會，高雄縣市合併之前的高雄縣也有，原高雄市政府因經濟發展局之下有經濟發展委員會，因此未設工策會，但縣市合併之後，原高雄縣裁撤工策會，大高雄市仍由經濟發展委員會協助高雄市政府與產官學連繫。

國瑜表示，隨著經濟發展需求及市場變化迅速、各縣市強力競爭，經濟發展委員會已不足因應經濟發展現況，於是成立工策會，將持續扮演產官學界溝通介面，盼能民間組織的靈活度，把業界的需求，忠實精準傳遞給市府作為施政參考並協助業界解決問題。張銘斌說，經濟部輔導協助各縣市設工策會，已經60年，高雄市終於設了。

韓國瑜說，工策會成立之後，會參酌其他縣市運作經驗，讓工策會扮演招商引資的重要角色，和各局處緊密合作，主動出擊，幫助業界排除投資障礙，提高到高雄投資的意願，增進高雄繁榮並創造就業機會；未來中美貿易大戰之際，相信很多鮭魚返鄉及海內外的投資機會都會來到台灣，也會來到高雄，高雄擁有海、空雙港，將積極爭取更多企業到高雄發展，以加速提振經濟及產業轉型腳步。

工策會除由韓國瑜擔任召集人，市政府經發局長伏和中、高雄市議員蔡金晏分別代表市府和議會出任委員，高市府並邀請學術界、公用事業、製造業、百貨業、餐飲業、食品業等企業人士出任委員，由經發局前專門委員李義出任總幹事，將整合各方資源展現為高雄經濟打拼的決心。