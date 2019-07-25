親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

獨／補助、評審全出包 文化部驚爆投資1億放水流？

太離譜！缺失多達26項 郵政吃下史上最高罰單

韓國瑜召集工策會第一次委員會 爭取更多企業投資高雄

2019-07-25 20:07聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市韓國瑜為高雄拚經濟、拚招商，今天成立「工商發展投資策進會（簡稱工策會）」，並召開第一次委員會議。他盼工策會與高市政府各局處緊密合作，主動出擊，幫助業者排除投資障礙，提高投資意願，未來中美貿易大戰之際，積極爭取更多 「鮭魚返鄉」及海內外的投資機會到高雄，加速提振高雄經濟及產業轉型腳步。

今天代表經濟部參加高雄工策會第一次委員會議的經濟部投資業務處長張銘斌說，今年1月1日以來，海外返台、僑外投資等共有93案，投資額達到4520億元，到高雄的有15案，投資金額1300多億元，占3成，可以創造9500個就業機會，像南六企業就在高雄有新的投資。

國內多數縣市有設工策會，高雄縣市合併之前的高雄縣也有，原高雄市政府因經濟發展局之下有經濟發展委員會，因此未設工策會，但縣市合併之後，原高雄縣裁撤工策會，大高雄市仍由經濟發展委員會協助高雄市政府與產官學連繫。

國瑜表示，隨著經濟發展需求及市場變化迅速、各縣市強力競爭，經濟發展委員會已不足因應經濟發展現況，於是成立工策會，將持續扮演產官學界溝通介面，盼能民間組織的靈活度，把業界的需求，忠實精準傳遞給市府作為施政參考並協助業界解決問題。張銘斌說，經濟部輔導協助各縣市設工策會，已經60年，高雄市終於設了。

韓國瑜說，工策會成立之後，會參酌其他縣市運作經驗，讓工策會扮演招商引資的重要角色，和各局處緊密合作，主動出擊，幫助業界排除投資障礙，提高到高雄投資的意願，增進高雄繁榮並創造就業機會；未來中美貿易大戰之際，相信很多鮭魚返鄉及海內外的投資機會都會來到台灣，也會來到高雄，高雄擁有海、空雙港，將積極爭取更多企業到高雄發展，以加速提振經濟及產業轉型腳步。

工策會除由韓國瑜擔任召集人，市政府經發局長伏和中、高雄市議員蔡金晏分別代表市府和議會出任委員，高市府並邀請學術界、公用事業、製造業、百貨業、餐飲業、食品業等企業人士出任委員，由經發局前專門委員李義出任總幹事，將整合各方資源展現為高雄經濟打拼的決心。

工策會定了行動目標，要成為市政府與企業間重要溝通橋梁，主動出擊拜訪企業，及時取得第一手產業動態訊息和企業對經營投資環境需求的資訊，讓高雄市政府了解高雄產業遇到的問題並協助解決。

高雄市今天成立「工商發展投資策進會」，市長韓國瑜（前左四）領軍整合資源，全力拚招...
高雄市今天成立「工商發展投資策進會」，市長韓國瑜（前左四）領軍整合資源，全力拚招商。記者劉學聖／攝影
分享

高雄市韓國瑜
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

相關新聞

高雄路面又傳塌陷 水管爆裂導致燕巢出現2公尺深坑洞

2019-07-25 18:39

海生館帶民眾遨遊海底 藉水下無人機推網路直播

2019-07-25 18:37

韓國瑜爬樹惹議 藍營：李孟諺也曾拿燈照樹洞

2019-07-25 16:16

美濃金清伯哭了！種稻半世紀首獲「冠軍米」肯定

2019-07-25 17:04

10年來暑假從沒這麼缺！高雄血庫存量告急籲挽袖捐血

2019-07-25 16:51

愛河水漾嘉年華消暑新選擇 吃喝玩樂來高雄

2019-07-25 16:27

跟著史努比快閃 高雄新堀江交管14小時

2019-07-25 16:17

租到了 割草論壇28日高市三民公園見

2019-07-25 12:51

查樹洞是否積水不爬樹 黃偉哲：選擇相信專業

2019-07-25 12:06

東京世田谷&高市交青少團交流 共譜「千里音緣」音樂會

2019-07-25 11:04

社區大厦拒社福／鏈鎖大門、灌3秒膠...喜憨兒笑容化解

2019-07-25 10:38

韓國瑜夜宿茂林 晨起賞蝶有感：要拉出去市區宣傳

2019-07-25 10:17

另類「台灣之眼」 台南七股氣象雷達站將搬新家

2019-07-25 07:48

屏縣1選區藍委初選 葉壽山勝出

2019-07-24 23:41

莫拉克風災10周年／重生「小林人」 邀救災志工回家

2019-07-24 23:39

南星計畫 環評變更惹議

2019-07-24 23:38

韓國瑜夜訪茂林與民共舞 凍蒜聲不絕於耳

2019-07-24 21:47

在黃國昌南下前完成複審 居民酸：原來屏縣府有效率

2019-07-24 21:35

山地原民立委屏東嘸人選 外界看好她突破深藍鐵票

2019-07-24 21:15

三民區綠里長批逢雨必淹 里民痛批：造謠、傷害里民

2019-07-24 20:47

衛武營「2019馬戲平台」7月25日全面啟售 搶票要快

2019-07-24 20:18

高雄三民區鼎西里添第45例本土登革熱 20歲男染病

2019-07-24 19:38

機車燃料稅優惠給的不乾脆 陳玉珍協商便民新措施

2019-07-24 19:25

高雄再添一本土登革熱 疾管署：疫情被壓制

2019-07-24 18:47

勵進號深海探測開直播 傳回發現海底「黑煙囪」好消息

2019-07-24 18:32

金門家扶建扶幼館經費短缺 金龍獅子會慨捐5萬義助

2019-07-24 18:21

傳許崑源住院 高雄市議長室：全身健檢

2019-07-24 17:09

家燕過境恆春半島爆大量 夜間賞燕小心淋到「糞雨」

2019-07-24 16:51

韓國瑜鑽F1、騎哈雷 直線競速SDR嘉年華高雄競逐

2019-07-24 16:43

韓國瑜勘樹洞防疫 專家：填土噴藥比較可行

2019-07-24 16:20

隔音差影響評審 全國科博會臨時取消活動民眾撲空

2019-07-24 15:41

高醫明在大武增眼科門診 南迴民眾：這像高醫大武分院

2019-07-24 14:50

當年的你協助走過莫拉克 屏東縣政府發出尋人任務

2019-07-24 14:48

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00

羊肉爐+豆瓣醬？高雄岡山是個什麼様的地方？

2018-11-14 20:00

莫拉克當年有人20天沒回家 重建工作迄今還在做

2019-07-24 17:35
看更多

熱門文章

高雄路面又傳塌陷 水管爆裂導致燕巢出現2公尺深坑洞

2019-07-25 18:39

32年無休 全台最高關原加油站8月起停業5個月整修

2019-07-25 08:10

山地原民立委屏東嘸人選 外界看好她突破深藍鐵票

2019-07-24 21:15

三民區綠里長批逢雨必淹 里民痛批：造謠、傷害里民

2019-07-24 20:47

釣客興大旁旱溪垂釣 竟釣起一隻綠鬣蜥

2019-07-25 12:24

北宜直鐵穿翡翠？柯文哲：九彎十八拐可忍，一天沒水會抓狂

2019-07-25 12:57

在黃國昌南下前完成複審 居民酸：原來屏縣府有效率

2019-07-24 21:35

韓國瑜夜訪茂林與民共舞 凍蒜聲不絕於耳

2019-07-24 21:47

聯開宅拒喜憨兒基金會進駐 柯文哲：不是文明城市該有的

2019-07-25 12:28

影／遲到加迷路 她竟成宜蘭童玩節第1千萬人次遊客

2019-07-25 12:25

韓國瑜夜宿茂林 晨起賞蝶有感：要拉出去市區宣傳

2019-07-25 10:17

都更辦法上路 新北可代拆釘子戶 北市最快8月實施

2019-07-24 23:28

交通事故比去年減少 竹縣警公布易肇事路口

2019-07-25 14:03

台東立委選情峰迴路轉 藍營改推薦張志明

2019-07-25 14:50

社區大厦拒社福／鏈鎖大門、灌3秒膠...喜憨兒笑容化解

2019-07-25 10:38

嘉縣酪梨競賽 2個亞軍得獎人都只種1棵

2019-07-25 15:32

基隆正榮街清晨電線桿火警 區域跳電住户驚醒

2019-07-25 06:27

招潮蟹故鄉「白色小屋」可望年底營運！彰化山海美景盡收眼底

2019-07-25 15:33

吳芳銘回嘉縣拚立委？ 再評估

2019-07-24 23:57

媽祖聯合遶境趨冷清 宮廟點出「沒專家主導」

2019-07-25 00:07

關西、湖口總塞車 楊文科拜會林佳龍爭取改善工程

2019-07-25 13:31

台南市青年路巷內路霸 民眾要求警方依法清除

2019-07-25 11:29

神鬼行者！他花20年完成240間有應公廟調查

2019-07-25 14:49

北宜直鐵通過集水區 翡管局反對

2019-07-24 23:21

韓國瑜爬樹惹議 藍營：李孟諺也曾拿燈照樹洞

2019-07-25 16:16

中央只補助1800萬？藍議員促台中自辦燈會

2019-07-25 15:34

武陵高中考察隊途經新中橫 發現疑似生物化石

2019-07-25 00:15

屏縣1選區藍委初選 葉壽山勝出

2019-07-24 23:41

金山地瓜今年飽滿豐收 焢土窯口感佳、甜度夠

2019-07-25 12:24

只能看不能住！福壽山露營蘋果屋暫停開放

2019-07-25 18:21

熱壞了！戶外炎熱高溫 桃園今夏已有23人中暑

2019-07-25 17:15

和平島公園加基隆小鎮景點合照 每月送800份紀念品

2019-07-25 12:25

另類「台灣之眼」 台南七股氣象雷達站將搬新家

2019-07-25 07:48

台南市後壁衛生所醫師荒 月餘等嘸人

2019-07-24 23:48

果菜市場攤位拉起封鎖線 台南農產：賣爛芒果解合約

2019-07-25 14:03

社區大厦拒社福團體進駐 喜憨兒的避風港一位難求

2019-07-25 10:34

翡翠水庫專管動土 柯文哲：受不了拖4年

2019-07-24 23:16

與時力新北立委提名強碰 呂孫綾盼有協調機會

2019-07-25 14:49

好浪漫...大都會公園立體美人魚 營造浪漫愛情氛圍

2019-07-25 07:40

家有小1生準備好了嗎？ 苗栗1219人尚未完打疫苗

2019-07-25 18:05
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top