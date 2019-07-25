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分局前風獅爺變調像「鬼娃」 急找大師美容搶救

2019-07-25 19:39聯合報 記者蔡家蓁╱即時報導

金門縣警局金湖分局最近在門口設了一對風獅爺裝置藝術，原本是要美化門面的，沒想到因為造型顏色詭異，遭批評像喪事中的「金童玉女」，警局連忙找「風伯傳人」王明宗緊急「搶救」，王明宗說，預計要花4天的時間，重新幫風獅爺重新「美容」改造，希望讓風獅爺恢復原來Q版的風貌。

為了妝點門面，打造親民形象，金湖分局在金湖鎮公所的經費贊助下，在門口設置了1男1女的風獅爺石雕像，原本設計的風獅爺造型相當可愛，但業者委由大陸打造，風獅爺卻「走調」，除了造型與顏色都相當詭異，男版的是藍色還吐著舌頭，女版則是紫紅，看起來「荒腔走板」。

有民眾反映，尤其晚間開車行經分局門口，在車燈的照射下，看起來相當陰森可怕，就好像「金童玉女」一般，仔細一看，才發現是風獅爺，尤其農曆7月「鬼月」即將到來，希望分局趕緊改善，才不會看到都心裡毛毛的。

金湖分局組長呂世注表示，當初的設計原圖其實是相當可愛的，警局才會想說打造成裝置藝術，成為金湖市區的新亮點，但廠商找大陸製作，可能是大陸匠師不了解風獅爺文化，做的有點「走味」，讓原本的美意變調；新任金湖分局長黃維章連日來已委請大師王明宗協助改造，希望「美容」一下，讓風獅爺重新展現威武又親民、吉祥的新形象。

王明宗表示，因為這2尊風獅爺的材質是花崗石，所以形態難以改變，他打算先上白漆重新塗裝打底，在重新漆上木質或明亮色彩的新衣，預計需要花費4個工作天，屆時將讓這對風獅爺重現討喜的新風貌。

「風伯傳人」王明宗協助幫金湖分局的走調風獅爺「美容」，他塗上白漆重新改造，盼重現...
「風伯傳人」王明宗協助幫金湖分局的走調風獅爺「美容」，他塗上白漆重新改造，盼重現風獅爺Q版的神態。記者蔡家蓁／攝影
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為了妝點門面，金門縣警局金湖分局在門口設置了1男1女的風獅爺石雕像，沒想到造型與...
為了妝點門面，金門縣警局金湖分局在門口設置了1男1女的風獅爺石雕像，沒想到造型與顏色都相當詭異，分局連忙找「風伯傳人」王明宗來幫忙搶救「美容」。記者蔡家蓁／攝影
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金湖分局組長呂世注表示，當初的設計原圖其實是相當可愛的，但廠商找的大陸匠師不了解...
金湖分局組長呂世注表示，當初的設計原圖其實是相當可愛的，但廠商找的大陸匠師不了解風獅爺文化，做的有點「走味」，他們正緊急「搶救」。記者蔡家蓁／攝影
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風獅爺裝置藝術
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