高市上半年查處近千件違規食品廣告 裁處金額達356萬元

2019-07-25 19:37 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市衛生局查處違規食品廣告，今年1到6月共查處違規食品廣告949件，其中以網路524件（55.2%）最多，有線電視364件（38.4%）居次，再者為廣播電台57件（6％）及平面媒體4件（0.4％），依食品安全衛生管理法處辦，裁處金額共356萬元。衛生局呼籲民眾勿聽信誇大不實的違規廣告，以免瘦了荷包又傷身。

此外，隨著網路平台行銷普及，網路違規食品廣告比例攀升，衛生局分析，網路違規廣告行為人，雖以公司或具規模的廠商居多（59.5％），但個人或網拍者違規也有4成之多（40.5％）。常見違規食品廣告網站最多為蝦皮購物（29%），其次為YAHOO拍賣（4%）、臉書（3.8%）。

衛生局表示，食品僅能提供人體所需營養素及熱量，並不具任何療效，但常見違規食品廣告卻宣稱產品具瘦身、調整內分泌、免疫力改善等，如電視違規刊播「日本高效孅盈黑酵素產品」、「游離型晶亮回春葉黃素」、「重生密碼超級薑黃」等，宣稱能快速燃燒、溶解脂肪、提升夜視功能、可吸收有害藍光物質等誇張、易生誤解或涉及醫療效能之廣告詞句。

衛生局說，依食品安全衛生管理法第28條暨同法第45條規定，違規食品廣告可處新台幣4萬元以上、400萬元以下或60萬元以

上、500萬元以下罰鍰處分。違規食品廣告名單已公布在網站「衛生醫療違規專區」，供民眾上網查詢。

此外，網路食品違規廣告常見有一般民眾自國外購買自用，或將購買過多、吃不完的保健食品上網拍賣，有的年輕學子為賺取