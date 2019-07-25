新來義部落電力自發自用 再獲腳踏車發電機

2019-07-25 18:46 聯合報 記者 聯合報 記者 江國豪 ╱即時報導



0年前的八八風災風雨重創屏東，也造成多處鄉鎮電纜毀損，因斷電成為孤島，為了不讓斷電事件重演，屏縣府陸續在林邊鄉光采濕地建構智慧微電網、霧台鄉大武村設置緊急災害備用智慧微電網系統等。另外，新來義永久屋活動中心屋頂，也建置台陽能光電板，每年者最多可產出60萬發電所得，昨日國泰金控再贈與新來義部落3台腳踏車發電設備，讓長者除了能控制體重，更加碼讓長者透過減重，增加部落公共基金。

南台灣日照充足，屏縣府也在各鄉偵建構自主發電設備，去年國台金控協助新來義部落，蓋起400片99.6峰瓩太陽能系統，屏縣府原民處長伍麗華表示，如今的太陽能屋頂，每年可以產出相當40至60萬發電所得，使用時間可達20年，而販售逾電皆投入在全縣的老人照顧經費。

而國泰金控與全台最大公民電廠平台「陽光伏特家」，合作，昨日再捐出3台腳踏車發電設備，並邀請屏東大學設計能源教育遊戲，透過闖關提升綠能知識。