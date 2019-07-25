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海生館帶民眾遨遊海底 藉水下無人機推網路直播

2019-07-25 18:37聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東海洋生物博物館為強化和民眾的互動，在教育部「大博物館計畫」協助下，除了升級雲端服務，還添購水下遙控無人載具（ROV）探勘周邊淺海的生態環境，不久將在展場內和官方影音平台直播，藉由高畫質影音直播營造「海底就在你身邊的感動」，拉近民眾與奧秘海洋的距離，朝「智慧博物館」目標邁進。

海生館表示，隨著科技發展，各種社群媒體風起雲湧，其中的直播功能更是當紅炸子雞；Youtube在2011年推出直播功能，Facebook隨後在2015年加入戰局，網路直播科技不僅加速訊息的傳遞與方法，更拉近近與觀眾的距離，對以傳播艱澀科研知識的博物館，直播是與民眾互動的新利器；館方推動陸上直播外，也朝海下直播發展，將海底影像甚至聲音傳回陸上，即時與民眾分享海洋的奧秘。

館長陳啟祥說，藉由教育部「大博物館計畫」的資助研發水下直播技術，由水下遙控無人載具進行100公尺深的海底景觀影像蒐集和採樣，並在官方影音平台試辦海底影像直播，未來希望加入研究人員訪談，發展為定期展出的節目；館方也與工研院合作「無線水下傳輸技術」，利用光通訊傳輸原理，以光束作為介質，不需電纜，直接接收傳送高畫質的水下視訊影像，讓水下直播更快速便捷。

館方說，海生館長年研究海洋生態，已將蒐集的近3萬張照片、2000多部影片放上雲端，但卻因建置早而致觸及率偏低，前年在教育部「大博物館計畫」資金和技術協助下，不僅升級雲端服務，添購千萬元的水下遙控無人載具，經下海實測，不僅協助人類打開認識海洋的一扇窗，還能以直播方式呈現美麗的海洋世界，不久將正式開辦；館方明年還將推出「海洋科技探索展」，展現人類在深海探測與展望。

屏東海生館在教育部「大博物館計畫」協助下，用新購的水下遙控無人載具（ROV）在周...
屏東海生館在教育部「大博物館計畫」協助下，用新購的水下遙控無人載具（ROV）在周邊海域探勘生態環境，將蒐集的高畫質海底影像以網路直播方式呈現，拉近海洋與民眾的距離。記者潘欣中／攝影
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屏東海生館在教育部「大博物館計畫」協助下，用新購的水下遙控無人載具（ROV）在周...
屏東海生館在教育部「大博物館計畫」協助下，用新購的水下遙控無人載具（ROV）在周邊海域探勘生態環境，將蒐集的高畫質海底影像以網路直播方式呈現，拉近海洋與民眾的距離。記者潘欣中／攝影
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屏東海生館在教育部「大博物館計畫」協助下，用新購的水下遙控無人載具（ROV）在周...
屏東海生館在教育部「大博物館計畫」協助下，用新購的水下遙控無人載具（ROV）在周邊海域探勘生態環境，將蒐集的高畫質海底影像以網路直播方式呈現，拉近海洋與民眾的距離。圖／海生館提供
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博物館教育部館長
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