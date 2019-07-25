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美濃金清伯哭了！種稻半世紀首獲「冠軍米」肯定

2019-07-25 17:04聯合報 記者徐白櫻╱即時報導

高雄市美濃區農會良質米競賽今年移師吉東國小舉辦，74歲資深稻農林金清參賽10幾次，首度獲得第1名肯定，領獎時眼眶泛淚，激動全寫在臉上。林金清說，種稻50幾年終獲肯定，不枉費平日勤看天氣預報調整耕作形式，以後會繼續種稻，生活不會改變。

「今年良質米冠軍得主是編號6號，讓我們一起恭喜金清伯！」女主持人宣布完季軍巫璋貴、亞軍鍾奎光兩人名字後，林金清三字從女主持人口中說出，吉東國小禮堂響起熱烈掌聲，林金清難掩激動，當眾流下欣喜眼淚。

美濃平原約種植1500公頃稻米，農會年年舉辦高雄147良質米競賽，今年共有巫璋貴、傅善正、林華昌、林金清、鍾奎光、黃偉宸等6人入圍決賽，稻農全是歷年競賽的常勝軍，競爭十分激烈。

美濃農會指出，良質米評分項目分為稻米外觀、米飯香氣、口感，邀請農糧署與農改場專家擔任評審。為讓食農教育下向扎根，今年良質米競賽移至吉東國小舉辦，校內師生應邀觀賽，讓小孩體會稻米競賽的激烈程度。

第1名得主林金清從農糧署南區分署長姚志旺手上接下冠軍獎盃與3萬元獎金。林說，家中種植1甲多稻田，女婿在農改場上班，受他影響，平日會使用電腦查看天氣預報，讓傳統農業結合科技工具，欣喜多年種稻成果被外界看見，雖然今年已經74歲，每天勞動3至4小時，以後還是會繼續種稻。

美濃農會表示，林金清過去都是陪榜角色，屢次獲得第2名、第3名、優勝與佳作等佳績，首度獲得冠軍米封號，今年將代表參加「108年台灣稻米達人冠軍賽」，期許會有好成績。

美濃良質米前3名得主與農糧署、農會幹部合影。記者徐白櫻／攝影
美濃良質米前3名得主與農糧署、農會幹部合影。記者徐白櫻／攝影
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6名決賽者評比成績。記者徐白櫻／攝影
6名決賽者評比成績。記者徐白櫻／攝影
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今年度美濃良質米得主是林金清（右）眼眶泛淚，在台上接受農糧署南區分署長姚志旺（左...
今年度美濃良質米得主是林金清（右）眼眶泛淚，在台上接受農糧署南區分署長姚志旺（左）配戴冠軍彩帶。記者徐白櫻／攝影
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稻米美濃預報
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