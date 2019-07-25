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租到了 割草論壇28日高市三民公園見

2019-07-25 12:51中央社 高雄25日電

公民割草行動舉辦假日草市論壇的場地，幾經波折終於敲定28日下午在三民公園老人活動中心，割草幹部已經公告並請參與公民一起分享及暢談市政及心情。

推動罷免高雄市韓國瑜，割草行動有不少幹部受攻擊恐嚇，所以幹部在公開場合都戴口罩也不公開全名。公民割草行動幹部李先生今天受訪表示，假日草市割草論壇地點租借到三民公園的老人活動中心，時間是下午2時到5時，論壇以公民參與為主，歡迎公民交換除草心得，暢談各領域觀察近半年來高雄的亂象，共同思考邁向下一步。

公民割草行動與Wecare高雄合力推動罷免市長韓國瑜的行動，採分進合擊方式進行。

社團除了受理罷韓連署，公民割草也規劃日草市論壇，原擬7月初在駁二特區舉辦，但被以活動具政治性被拒而作罷，日前割草行動又申借勞工公園，市府以工程為由拒絕，社團改向民間租用大型活動中心，在確認租用後卻又被以「怕被找麻煩」為由遭拒。

一波三折的場地借用，割草行動在臉書貼出28日活動時間及地點，確定首場假日草市活動在三民公園老人活動中心。

李先生表示，89萬公民殷望市長可以為高雄帶來新氣象，但是卻換來一個無心市政的市長，高雄市政不能拖、建設不能停，呼籲割草公民走出來。

老人活動中心約可容納300人，現場除受理罷免連署及回收連署書，還有論壇，歡迎民眾分享心情。

為方便民眾連署響應罷韓行動，台灣基進高雄黨部宣布26日啟動「罷韓專車」，駛向高雄海線地區，提供民眾更方便的罷韓連署服務。

出借場地的三民區達明里長張簡王玉珠表示，依規定收費出借，並不了解活動內容。

韓國瑜罷免高雄市
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