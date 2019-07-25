東京世田谷&高市交青少團交流 共譜「千里音緣」音樂會

2019-07-25 11:04 聯合報 記者 聯合報 記者 徐如宜 ╱即時報導



高雄市文化局表示，2018年7月高雄市交響樂團附設青少年交響樂團受邀前往日本東京世田谷區演出，團員以音樂交樂交流突破語言與文化的界線，在日本東京締結友誼；今年暑假世田谷青少年管弦管弦樂團回訪高雄，7月28日下午在文化中心至德堂，將與高市交附設青少年交響樂團聯手演出，150名學生齊聚再續音緣。除了二團各自演出的曲目外，還有兩團的精彩聯演壓軸，兩團選擇了由羅傑羅傑斯創作的電影《真善美》配樂選粹及安德森的《舞會中的美女》做為聯演曲目。

音樂會上半場由日本伊藤翔指揮世田谷青少年管弦樂團，演出世田谷青少年管弦樂團的創辦人及音樂總監的池邊晉一郎為樂團量身打造的《為了下個世代的前奏曲》，這首作品可說是樂團的招牌，也是每次大型公演必定演出的曲目。另外還有音樂家德弗札克譜寫、充滿波希米亞舞曲風格的《C大調斯拉夫舞曲》，以及日本當代知名作曲家外山雄三創作，融合大和民樂素材素材的《管絃樂狂想曲》等，藉此向世界各地觀眾介紹日本現代音樂大師的曲風特色。

下半場則由涂惠民指揮帶領高市交附設青少年交響樂團，演奏柴科夫斯基的代表作《羅密歐與茱麗葉》幻想序曲，以及芬蘭國寶級作曲家西貝流士創作的《卡雷利亞組曲》第三樂章進行曲。

最後是由兩團指揮伊藤翔與涂惠民分別帶領所有團員演出，一首是羅傑斯創作的電影《真善美》組曲，以及安德森《舞會中的美女》。音樂會購票可洽兩廳院售票系統。