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社區大厦拒社福／鏈鎖大門、灌3秒膠...喜憨兒笑容化解

2019-07-25 10:38聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

社會福利設施進駐大樓遭阻，時有所聞。為了爭取社區認同，向外界證明「我們不可怕」，這群身心障礙者坦然面對不友善的眼光，才能逐漸化解冷漠。

喜憨兒福利基金會7年前在高雄旗山成立「喜憨兒天鵝堡」身心障礙住宿機構時，周遭鄰居強烈反彈，甚至高舉白布條，到縣府抗議。

照顧中重度以上身障者的日照機構博愛發展中心初成立時，也曾遭遇嚴重抗爭，居民不只拉白布條抗議，甚至鏈鎖大門、鑰匙孔灌三秒膠，硬是不讓他們進駐。

為了爭取社區認同，向外界證明「我們不可怕」，這群身障者坦然面對冷漠的眼光，報以溫暖笑容。「這只是一個過程」，天鵝堡主任廖玉琢表示，他們身體力行，先蓋農場成為遊憩公園、退縮建物拓寬馬路，還幫村民販售荔枝，3年後才和社區共融。

為了拉近距離，她常帶著憨兒們參加當地宮廟活動，年節時挨家挨戶送自製禮品，舉辦表演活動時讓憨兒發送宣傳單，周末假日到社區打掃鄰里，廖玉琢說，「接觸久了，就會知道這些孩子是單純的」。

恆愛發展中心主任林淑芳表示，別因居民不友善就展現敵意，要讓大家知道他們很善良、很安全，為此還主動清掃社區。有些老師不解，「幹嘛委屈自己，看人家臉色？」，但這一切所做的努力，都是為了提供服務對象更好的場所，社福單位被抗爭，「不是爭道理」，而是要改善氛圍和環境。

喜憨兒福利基金會欲進駐「奧斯町公寓大厦」遭拒，違反「身心障礙者權益保障法」，但抗爭背後，為了替自己打造一個溫暖的家，喜憨兒總是在社工帶領下，主動敦親睦鄰、打掃社區、謹守公約，與社區溝通溝通再溝通。

為了爭取社區認同，向外界證明「我們不可怕」，身心障礙者坦然面對不友善的眼光，才能...
為了爭取社區認同，向外界證明「我們不可怕」，身心障礙者坦然面對不友善的眼光，才能逐漸化解冷漠。記者魏莨伊／攝影
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喜憨兒身障者社工
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