韓國瑜夜宿茂林 晨起賞蝶有感：要拉出去市區宣傳

2019-07-25 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 徐白櫻 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜第八次夜宿行程抵達茂林，昨晚在鳳山區農會茂林活動中心過夜，住宿山區居民颱風撤離時的避難處所。今早，韓國瑜前往紫斑蝶公園欣賞全球唯二的越冬型紫斑蝶，沿途蝴蝶飛舞不停。韓表示，山上空氣好、食物新鮮，可惜宣傳不夠，市區應有專門地點行銷茂林優點。

鳳山區農會茂林活動中心也是部落居民撤離時的避難所。為傾聽原民心聲，高雄市長韓國瑜昨晚夜宿茂林，參加綜合運動會暨傳統競技活動選手之夜，晚間出席三原民地區公所及族人座談會。韓國瑜承諾，今年成立原民文創中心或特色市集，行銷原民區特色美食、文創、手藝等，另與觀光產業結合，讓人潮進來原鄉。

今早7點，市府觀光局長潘恒旭、原民會主委吳慧琴、茂林區長宋能正等人陪同下，市長韓國瑜跟著部落婦女學習製作吉拿富與阿拜兩項原住民食物，韓端著成品招待現場人士享用。

茂林活動中心鄰近紫斑蝶公園，茂林區長宋能正引領市長韓國瑜前往賞蝶步道健行，沿途解說蝴蝶習性與魯凱族文化特色。宋能正指出，全世界只有墨西哥帝王蝴蝶與台灣紫斑蝶有越冬習性，茂林紫蝶幽谷是最大棲地，曾出現數十萬、上百隻蝴蝶群聚景觀，雖然目前並非南下過冬季節，園區內栽種大量蜜源植物，今早仍有不少蝴蝶飛舞其間。