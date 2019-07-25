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另類「台灣之眼」 台南七股氣象雷達站將搬新家

2019-07-25 07:48聯合報 記者吳淑玲╱即時報導

台南七股氣象雷達站將搬遷到現址西北側1.5公里的新址，昨天動工，回顧歷史，該站前身是高雄氣象雷達站，位在壽山，後來地點不佳，國內外氣象學者建議遷到台南七股，民國91年設址在七股鹽埕里，明年將再「搬新家」，氣象局第四組科長張博雄博士表示，七股氣象雷達站是另類「台灣之眼」，台灣西半部到大陸沿海都是其觀測範圍，對颱風及梅雨等氣象預報非常重要。

張博雄說，民國52年台灣還是聯合國一員，當時雷達技術剛起步，聯合國支援台灣興建高雄及花蓮2座氣象雷達站，因台灣有中央山脈阻隔，高雄氣象雷達站選址在壽山並不適合，後來才分成台南七股及屏東墾丁2處雷達氣象站。

七股氣象雷達站對西半部天氣變化的掌握，像是颱風、梅雨及午後雷陣雨，七股雷達站的雷達回波貢獻很大；也協助監測猛禽在海面上的遷移等，目前七股氣象雷達站原本使用舊式的都卜勒雷達，未來新雷達站將配備新式雙偏極化都卜勒雷達。

張博雄說，新技術可打出兩個方向的雷達波，更能辨視空氣中的降雨結構，更準確進行定量降雨預報；且新站也消除居民對電磁波的疑慮，採用先進的固態電子式雷達，最大發射功率只有12KV（千伏），而舊站雷達最大功率高達750KV（千伏）。

七股氣象雷達站位在七股生態保護區，鄰近有七股鹽場鹽山、觀海樓等觀光景點，潟湖遙望曾文溪河口，是黑面琵鷺每年過冬的家，潟湖蚵架夕照更是吸引攝影好手，七股氣象雷達舊站明年關閉停用後，是見證台灣氣象史重要的一頁，社區和環團爭取成立氣象博物館，結合生態發展觀光，

交通部長林佳龍昨出席開工動土典禮也表示，斥資2.2億元興建的七股氣象雷達新站，設計融入黑面琵鷺與鹽山等特色風光，為尊重地方生態，在10月候鳥季就會停工，預計明年底啟用，可望成為新的地標，變成觀光景點，帶動在地經濟及就業發展。

七股氣象雷達站是知名地標，明年功成身退後，地方爭取建物保留。記者吳淑玲／攝影
七股氣象雷達站是知名地標，明年功成身退後，地方爭取建物保留。記者吳淑玲／攝影
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雷達站預報梅雨
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