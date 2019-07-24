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不滿高市淹大水 女里長交近千份罷韓連署書

2019-07-24 22:11中央社 高雄24日電

高雄市三民區正興里在0719大雨有不少家戶淹水，深逾90公分，民怨不斷。里長沈秀玲怒批市府治水無能，民怨怒氣難消，紛紛連署罷免市長韓國瑜，她今天交出近千份罷韓連署書。

由於高市府補助規定「室內積水超過50公分」，但沈秀玲說，但更多家戶是淹水30、40分卻無法申請救助，幾次向市府反映得不到回應；民眾怒不可遏，很多人財損逾新台幣10萬元，電視、冰箱及鋼琴都受損，氣到紛紛連署罷韓。

她說，連日來回收千份罷韓連署書，今天一併交付給「Wecare高雄」罷韓30行動發起人尹立，後續成立罷韓連署站，受理罷韓連署目標無上限。

沈秀玲表示，正興里就位寶珠溝周邊，而高雄人都知道「寶珠溝逢雨必淹」，前市長陳菊推動十全滯洪池工程，所以要解決水患就應加速完工，她質疑市府工程進度未跟上。

尹立今天拜訪沈秀玲，並表示能體會沈秀玲對於0719積水戶的怨怒和不滿。他表示，正興里在高雄果菜市場旁，對自稱賣菜郎的韓國瑜而言，等同高雄市民的罷韓怒火已延燒到自家後院，有其象徵意義。

對於正興里積水民怨，高市府水利局回應，十全滯洪公園進度94.1%，預計9月底完工，滯洪量6萬噸。另外，「高雄市區排水清疏改善進度資訊網」網站內容包含市區易淹水區域改善、排水清疏(區域排水、中小排水及雨水下水道)與雨水下水道箱涵修復等進度資訊，資訊透明。

「公民割草行動」、「Ｗecare高雄」兩個公民團體推動的罷免高雄市長韓國瑜，目前連署書逾16萬份。依選罷法第76條提議、81條連署、90條罷免案投票等規定，罷免程序分提議、連署、投票3階段，以高雄市公民數約228萬，罷韓公民團體估計罷免投票通過門檻大約是58萬票。

韓國瑜罷免高雄市
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