韓國瑜夜訪茂林與民共舞 凍蒜聲不絕於耳

2019-07-24 21:47 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



韓國瑜扺達選手之夜會場，受到民眾夾道歡迎。 記者王昭月／攝影 分享 facebook 承諾每個月都會抽空到基層夜宿的高雄市長韓國瑜，今夜前往茂林區聽取部落居民心聲，搏感情。他不只前往多納拜會新繼任的頭目羅馨，也到茂林區運會選手之夜與選手共舞，現場熱情民眾高喊「韓國瑜凍蒜」，更高唱夜襲幫韓助陣，讓韓元氣滿滿。

茂林區第五屆綜合動會暨傳競技活動今起一連舉辦3天，民眾歡聚一堂進行體能競技，晚間並在茂林國中舉行選手之夜，區公所前的街道 攤商薈聚，熱鬧的像不夜城。

高雄市長韓國瑜本月的夜宿行腳，就選定高屏交界的茂林區，由於日前多納部落舉辦黑米祭，韓正為黨內初選打拚不克前往，讓部落族人很遺憾，今晚6點多他特地先前往多納里拜會新任的頭目羅馨，雙方晤談甚歡，表訂8點15分要到區運會參加選手之夜，卻因為多納耆老留人，行程硬是延後半個多小時，讓在選手之夜等候的民眾引領企盼。

韓國瑜到場時，茂林區民夾道爭相獵影，並熱情高喊「韓國瑜，凍蒜」，讓韓都覺得有點不好意思。韓國瑜除欣賞傳統原住民戰舞，也下場與大家一起跳圍舞，結果從傳統歌謠跳到「夜襲」，歡樂氣氛high到最高點。

此行韓國瑜帶來經濟、建設、醫療及教育四大利多，他表示會在市區蛋黃區興建原住民文創中心或稱原住民夜市，協助大家發展經濟，另也會讓醫療到山區巡迴，並讓部落小孩都獲得中英文雙語的學習機會 。

韓國瑜就任7個月以來，每月都到基層夜宿，深入了解養殖漁民、計程車司機、資源回收等業甘苦，這次行腳拉到茂林深山，與部落原住民搏感情。