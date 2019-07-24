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在黃國昌南下前完成複審 居民酸：原來屏縣府有效率

2019-07-24 21:35聯合報 記者潘欣中╱即時報導

屏東縣政府前天收到枋寮鄉公所的樂樂養雞場初審公文，昨天下午就火速完成雞場複審，做...
屏東縣政府前天收到枋寮鄉公所的樂樂養雞場初審公文，昨天下午就火速完成雞場複審，做出未改善最重可以撤照的結論。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府前天收到枋寮鄉公所的樂樂養雞場初審公文，昨天下午就火速完成雞場複審，做出未改善最重可以撤照的結論，讓原定今天下午南下與縣府會勘的立委黃國昌氣得在臉書發文，「我真的第一次看到一個堂堂縣府，搞得這麼心虛、這麼粗暴！不敢讓中央部會參與會勘、偷偷摸摸地放大家鴿子！」；枋寮居民也酸「原來縣府是有效率的」。

民進黨議員周碧雲投資經營的枋寮鄉樂樂養雞場，因雞場臭味問題引發附近居民長期抗爭，鄉公所依縣府指示完成初審程序，上周將認為違法的初審公文送縣府，黃國昌原訂今天下午再度南下與縣府會勘複審，縣府農業處昨天下午即派人前往現場複審會勘，初步勘查認定養雞場有共用圍籬牆等行為，業者當初申請的5場，應該合併為1場計算飼養規模。

屏東縣政府農業處處長黃國榮表示，依據「屏東縣農業用地作農業設施容許使用審查作業要點」，7月11日已由鄉公所進行初審，經多次催促，22日下午收到鄉公所的初審公文，縣府在23日啟動複審會勘，與黃國昌委員南下無關，也無委員提及約好今日要會勘雞場一事。

舉發國安特勤走私菸的黃國昌氣得在臉書貼文，「屏東縣政府本來自己發了公文、訂好明天要會勘民進黨議員周碧雲的違法養雞場，沒想到屏東縣府竟然靜靜地放大家鴿子，下午突然自己跑去結束會勘，我真的第一次看到一個堂堂縣府，搞得這麼心虛、這麼粗暴」，「最離譜的是，違法狀態超過4年，不趕快依法撤照、罰個3-15萬是要幹嘛？」

「抗議5年以來，第一次覺得縣府是有效率的！」長期帶領居民抗議的枋寮鄉民代表林文央說，縣府對樂樂養雞場一直都是消極態度，一定是得到黃國昌要二度南下的風聲搶先完成複審，縣府顯然就是怕被打臉。

枋寮鄉長陳亞麟說，雞場行為已明確違反畜牧法第8條第2項規定，應依此作為裁罰依據，且該等養雞場自103年迄今，已影響本鄉居民居住環境及造成民怨甚久，重申自始堅持應廢止其登記證的立場，他除將要求所內課室應依規定流程，讓行政程序完備，以利後續廢止作業能夠順利進行外，鄉公所希望主管機關盡速辦理，以維護枋寮鄉民居住品質。

屏東縣政府黃國昌民進黨
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