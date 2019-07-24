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山地原民立委屏東嘸人選 外界看好她突破深藍鐵票

2019-07-24 21:15聯合報 記者江國豪╱即時報導

民進黨有意徵召屏縣府原民處長伍麗華，搶攻山地原住民立委席次。記者江國豪／翻攝
民進黨有意徵召屏縣府原民處長伍麗華，搶攻山地原住民立委席次。記者江國豪／翻攝
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全國3席山地原住民立委中，屏東藍營選將向來占有一席之地，不過因3連霸立委簡東明未能再度提名，國民黨屏東縣黨部所力挺的瑪家鄉長梁明輝亦在初選落敗。民進黨評估藍營提名狀況及屏東原鄉政治生態後，有意徵召屏東縣原民處長伍麗華參戰，盼以伍麗華的政策表現，說服部落選民支持，進而搶攻山地原住民立委席次。

屏東縣8個原鄉選舉人數超過4萬餘人，過去皆有1席在地原鄉立委能勝出，這回國民黨僅提名現任立委孔文吉、台東縣議員章正輝，皆非屏東出身。國民黨屏東縣黨務人員透露，梁明輝仍希望透過28日全代會獲得提名，不過翻盤機會渺茫。

出身教育界的伍麗華，在泰武國小及地磨兒國小校長任內，極力推廣古謠，使原鄉孩童美聲享譽國際；擔任屏縣府原民處長，首創完整原民教材、落實民族教育，也廣設文化健康站推動部落長照服務等，不僅在部落形象良好，政策成績單也相當亮眼，除民進黨有意徵召，原鄉居民也不斷勸進伍麗華能進軍立院，為全國原住民發聲。

「應該當仁不讓，去完成大家一直想做，卻又不不到的事。」伍麗華表示，1年前就陸續有鄉親勸進，自己也不斷審慎評估這件事。過去從老師到校長，再從校長到處長，彷彿一切都有一雙命運的手不斷向前推進，也因此發現自己能夠勝任領導者，並陪伴大家一起為部落做事。在當代，原住民透過抗爭發聲已非趨勢，以清楚的目標與主流社會溝通，並贏得社會大眾的感動與支持，這正是自己最擅長的事。伍說自己長期主張「原住民主體性」，參選就不只是要為屏東贏，而要為全國原住民贏。

屏東縣國民黨
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